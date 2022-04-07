Британский стартап выпустит спорткар по мотивам старинного родстера

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Дмитрий Елизаров
Молодая компания Caton из британского Ковентри опубликовала первое изображение своего будущего спорткара. Никаких подробностей разработчики не обнародовали за исключением упоминания, что источником вдохновения для родстера стали машины середины прошлого века. Издание The Detroit Bureau предполагает, что Caton может возродить автомобиль наподобие AC Ace (позже стал известен как Shelby Cobra) или Jaguar C-Type.
Один из британских спорткаров, построенных по схожей концепции, выставляли на торги в октябре прошлого года. Это купе Dowsetts Comet, внешне стилизованное под классические европейские модели, но оснащённое американским 6,2-литровым V8.