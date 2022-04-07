В России предложили выпускать запчасти для иномарок без лицензий

Британский стартап выпустит спорткар по мотивам старинного родстера

Новости

Дмитрий Елизаров

Молодая компания Caton из британского Ковентри опубликовала первое изображение своего будущего спорткара. Никаких подробностей разработчики не обнародовали за исключением упоминания, что источником вдохновения для родстера стали машины середины прошлого века. Издание The Detroit Bureau предполагает, что Caton может возродить автомобиль наподобие AC Ace (позже стал известен как Shelby Cobra) или Jaguar C-Type.

Читайте нас в Дзене!
  • В пользу последней версии говорит происхождение стартапа. Caton появился на свет как часть компании Envisage Group, специализирующейся на разработке рестомодов и реплик классических моделей, включая винтажные Jaguar. Однако стартап будет работать как самостоятельная компания.
  • Caton намеревается переосмысливать винтажные спорткары как если бы у их первоначальных разработчиков имелось современное оборудование.
  • Утверждается, что при создании своих машин Caton использует последние технологии трёхмерного моделирования, а при строительстве — станки, позволяющие работать с допусками до 0,2 миллиметра. Однако параллельно стартап допускает и применение ручного труда по технологиям полувековой давности.
  • Предполагается, что винтажные спорткары Caton получат современные силовые агрегаты, а в их интерьерах будут использоваться новейшие медиасистемы. Все подробности о родстере компания обещает раскрыть на выставке Salon Prive, которая пройдёт в Лондоне в конце апреля.

Один из британских спорткаров, построенных по схожей концепции, выставляли на торги в октябре прошлого года. Это купе Dowsetts Comet, внешне стилизованное под классические европейские модели, но оснащённое американским 6,2-литровым V8.

Будем возрождать классику или изобретать что-то новое?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение