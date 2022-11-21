Британский стартап показал 40-тонный водородный грузовик с запасом хода 500 километров

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Дмитрий Елизаров
Компания Hydrogen Vehicle Systems, образованная в Глазго в 2017 году, представила прототип своего первого магистрального тягача на топливных элементах. Как пишет Autocar, безымянный пока грузовик полной массой 40 тонн сможет проезжать на одной заправке более 500 километров. Когда именно начнётся серийное производство новинки, не уточняется.
В России тяжёлые грузовики на «зелёной» энергии могут появиться уже в следующем году. КамАЗ готовит к выходу на рынок батарейную модель, которую разрабатывают на базе комплектующих из Китая.