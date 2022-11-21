С молотка уйдёт редкий Mitsubishi Pajero Evolution с «механикой»

Британский стартап показал 40-тонный водородный грузовик с запасом хода 500 километров
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Hydrogen Vehicle Systems, образованная в Глазго в 2017 году, представила прототип своего первого магистрального тягача на топливных элементах. Как пишет Autocar, безымянный пока грузовик полной массой 40 тонн сможет проезжать на одной заправке более 500 километров. Когда именно начнётся серийное производство новинки, не уточняется.

Читайте нас в Дзене!
1/4
  • Выбор в пользу топливных элементов вместо традиционных аккумуляторов обусловлен тем, что, по мнению разработчиков, водородная технология обеспечивает больший запас хода и более высокую скорость «дозаправки». Помимо топливных элементов и системы хранения энергии грузовик оснастят ещё и функцией рекуперации энергии торможения.
  • Детальные технические характеристики грузовика пока не названы, хотя известно, что платформу для него стартап разрабатывает собственными силами. HVS утверждает, что тягач станет лучшим в своём классе по показателям топливной экономичности и моторесурса.
  • На экономичность влияет и обтекаемый дизайн кабины, в которой размещены два кресла с развитой боковой поддержкой и крупный дисплей перед пассажирским сиденьем.
  • В HVS не уточнили, когда именно запустят производство тягача, но заявили, что постараются стать первой компанией Великобритании, наладившей выпуск водородной коммерческой техники. По мнению стартапа грузовые автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов должны стать ключевым фактором «обезуглероживания» логистического сектора.

В России тяжёлые грузовики на «зелёной» энергии могут появиться уже в следующем году. КамАЗ готовит к выходу на рынок батарейную модель, которую разрабатывают на базе комплектующих из Китая.

Хотели бы видеть такой грузовик по соседству с собой на магистрали?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании