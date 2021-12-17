Стартап российского миллиардера представил компактвэн для водителей Uber

Англо-американский стартап Arrival, созданный экс-директором Yota Group, миллиардером Денисом Свердловым, представил прототип Car — просторный компактвэн, предназначенный для эксплуатации агрегаторами такси. По сообщению Engadget, он был разработан совместно с агрегатором Uber. Начало производства машины запланировано на третий квартал 2023 года.