Оставить коммент

Острый дефицит рабочих у КамАЗа, новинки АвтоВАЗа на 2022 год и реальные отзывы о зимних шинах. Главное за день

Стартап российского миллиардера представил компактвэн для водителей Uber

Новости

Алексей Олефиренко

Комменты

Англо-американский стартап Arrival, созданный экс-директором Yota Group, миллиардером Денисом Свердловым, представил прототип Car — просторный компактвэн, предназначенный для эксплуатации агрегаторами такси. По сообщению Engadget, он был разработан совместно с агрегатором Uber. Начало производства машины запланировано на третий квартал 2023 года.

1/15
  • В отношении длины и ширины Arrival Car похож на Volkswagen Golf (4284 мм x 1789 мм x 1456 мм), при этом он выше, что сделает посадку и высадку пассажиров более удобной. Общая стилистика автомобиля напоминает дизайн суперкомпакта Volkswagen Up!
  • В основе Car лежит масштабируемая платформа-скейтборд, которая используется в грузовом фургоне Arrival, созданном для курьерской службы UPS. В подполье Car скрыты аккумуляторные батареи, ёмкость которых не раскрывается — как и остальные технические характеристики.
  • У автомобиля высокая панорамная крыша, большие двери и просторный задний ряд сидений (даже более просторный, чем у знаменитого «лондонского кэба»). При этом переднее пассажирское сиденье может полностью складываться, увеличивая простор в ногах задних пассажиров, а также образовывая ровную поверхность, которую можно использовать как место для багажа или столик. Пол прототипа покрыт той же текстильной тканью, что и сиденья — она износостойкая и легко чистится.
  • Торпедо Arrival Car оформлено в стиле Tesla Model 3: в центре — 13-дюймовый сенсорный экран, на который выведена не только мультимедийная система, но и приборы. Число физических кнопок в салоне сведено к минимуму.
  • Инженеры Arrival отмечают, что первый прототип имеет ряд недостатков, которые будут устранены к серийному производству. Основным минусом считается слишком маленький для работы в извозе багажник.
  • В Uber считают, что переход на Arrival Car позволит сделать парк агрегатора максимально эффективным, комфортным и экологичным.
  • Производство Arrival Car запланировано на третий квартал 2023 года. Выпускать машины будут на предприятии в Оксфордшире (Великобритания).

Проекты Arrival финансируются не только Uber, но и правительством Великобритании. В последнем случае получаются фургоны с четвёртым уровнем автономности.

Arrival Car — такси будущего?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я