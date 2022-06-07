Британский художник создал «контурную» скульптуру Porsche 911 в натуральную величину

Бенедикт Рэдклифф, известный своими необычными каркасными скульптурами автомобилей, создал новую — на этот раз Porsche 911 в кузове 934. Однако если ранее он трудился ради уличных акций или для конкретных клиентов, то нынешняя скульптура, как пишет Motor1, разработана в поддержку альянса Porsche и фирмы Rimowa, выпускающей чемоданы.