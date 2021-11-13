Британский автожурналист раскритиковал «Ниву»

Уотсон отметил прогрессивность концепции «Нивы» (по меркам середины 1970-х), похвалил внешность, и отметил, что её двери закрываются с тем же звуком, что на Гелендевагене и старых Porsche 911. Однако обратил внимание, что у машины слишком дешёвые материалы отделки интерьера, тесный второй ряд и маленький багажник с ограниченными возможностями трансформации. Кроме того, Уотсон удивился, что у Niva Legend есть подушка безопасности в спинке сиденья, но нет в руле.

На ходу кроссовер тоже произвёл на журналиста неоднозначное впечатление: Lada оказалась достаточно удобной в городских условиях и на небольших скоростях, однако за пределами мегаполиса разочаровала парусностью и слабым двигателем, ограничивающим возможности обгона.

Кроме того, Мэтт Уотсон проверил Niva Legend на лёгком бездорожье и знаменитом прямике, где CarWow проводит соревнования на скорость. До 60 миль в час (97 километров в час) «Нива» разогналась за 19 секунд, проехав дистанцию в четверть мили за 21,2 секунды.

Согласно ролику, в Великобритании отечественный кроссовер в комплектации Luxe стоит 17 500 фунтов стерлингов (1,67 миллиона рублей). В России аналогичный автомобиль стоит на миллион рублей дешевле.

Ранее в интервью Авто.ру Мэтт признавался , что ничего не знает об автомобилях из России и никогда ими не управлял.

В обзоре Мэтта Уотсона Niva Legend представлена в трёхдневном варианте. Успеет ли журналист CarWow познакомиться с пятидневной модификацией «Нивы» — загадка, учитывая, что такую версию уже в этом году снимут с производства .