В Британии могут обязать оформлять номерные знаки и страховку на велосипеды

«Я не вижу причин, по которым велосипедисты могут нарушать правила дорожного движения, зная, что им это сойдёт с рук», — заявил глава транспортного департамента Великобритании Грант Шаппс, уточнив, что лично он против велосипеда как вида транспорта ничего не имеет. Среди нарушений, которые чаще всего допускают местные велосипедисты, упомянуты превышение скорости, проезд на красный свет и езда по пешеходным дорожкам.