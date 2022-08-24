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В Британии могут обязать оформлять номерные знаки и страховку на велосипеды
Новости

Дмитрий Елизаров

Британское правительство намеревается уравнять в обязанностях автомобилистов и велосипедистов. Как пишет Daily Mail, инициатива министра транспорта направлена на повышение безопасности. Однако в случае реализации она может привести не только к необходимости регистрации и страхования велосипедов, но и к длительным тюремным срокам для велосипедистов-лихачей.

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  • «Я не вижу причин, по которым велосипедисты могут нарушать правила дорожного движения, зная, что им это сойдёт с рук», — заявил глава транспортного департамента Великобритании Грант Шаппс, уточнив, что лично он против велосипеда как вида транспорта ничего не имеет. Среди нарушений, которые чаще всего допускают местные велосипедисты, упомянуты превышение скорости, проезд на красный свет и езда по пешеходным дорожкам.
  • Помимо введения обязанности получать номерные знаки Шаппс намеревается уравнять ответственность для велосипедистов и водителей автомобилей в случае, если в ДТП по их вине погибают люди. По британским законам автомобилист в этом случае может попасть за решётку на срок до пожизненного, а для пилота велосипеда срок заключения ограничен двумя годами.
  • Шаппс назвал эту меру «архаичной»: по его словам, Британии нужен закон, который убедил бы велосипедистов в том, что они могут наносить окружающим реальный вред. «Мы должны бороться с пренебрежением безопасностью дорожного движения», — приводит издание высказывание министра.
  • Нововведения оформят в виде законопроекта, который внесут на рассмотрение британского парламента нынешней осенью. Как уточняет Carscoops, если он будет принят, Великобритания окажется второй страной в мире после Северной Кореи с обязательной регистрацией велосипедов.

В России нарекания со стороны законотворцев вызывают главным образом так называемые средства индивидуальной мобильности — электросамокаты и им подобные виды транспорта. Особого юридического статуса они пока не имеют, но в ГИБДД предпочитают считать подлежащими регулированию самокаты с двигателями мощнее 250 Вт.

Как считаете, нужны такие меры?

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