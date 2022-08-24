В Британии могут обязать оформлять номерные знаки и страховку на велосипеды

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Дмитрий Елизаров
Британское правительство намеревается уравнять в обязанностях автомобилистов и велосипедистов. Как пишет Daily Mail, инициатива министра транспорта направлена на повышение безопасности. Однако в случае реализации она может привести не только к необходимости регистрации и страхования велосипедов, но и к длительным тюремным срокам для велосипедистов-лихачей.
В России нарекания со стороны законотворцев вызывают главным образом так называемые средства индивидуальной мобильности — электросамокаты и им подобные виды транспорта. Особого юридического статуса они пока не имеют, но в ГИБДД предпочитают считать подлежащими регулированию самокаты с двигателями мощнее 250 Вт.