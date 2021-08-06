Британские владельцы BMW смогут заработать на том, что ездят на электричестве и пользуются зарядками

В Британии запустили оригинальную бонусную систему для владельцев электрических и гибридных BMW. Как пишет Carscoops, они станут получать вознаграждение за каждую пройденную милю (1,6 километра) и пользование зарядными станциями. Для участия необходимо быть владельцем BMW 330e, 530e, 545e, 745e, X3 30e или Х5 45е, выпущенных после августа 2021 года и с операционной системой версии 7.0.

За каждую милю, пройденную на электричестве, на счёт владельца начислят два балла. Вдвое больше баллов предусмотрено за поездки в специально отведённых только для электрических машин зонах. Такие уже есть в нескольких крупных городах Великобритании. По 20 баллов станут начислять за каждую зарядку дольше 15 минут, 500 — если в месяц у вас было больше 20 зарядных сессий по 15 минут.

Для участия нужно зарегистрироваться в мобильном приложении My BMW. Начисление бонусов будет происходить автоматически: синхрони­зированная с автомобилем программа сама поймёт, где и в каком режиме он едет или пополняет энергию. Накопленные баллы можно обменять на деньги для зарядки. Так, 3200 баллов станут эквивалентом 10 фунтов стерлингов, 7500 баллов — 25 фунтов, 14 500 — 50 фунтов.

Издание добавляет, что аналогичная система запущена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Приложение учитывает «электрический» пробег, пройденный и за пределами родной страны.

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