На всех четырёхполосных магистралях России появятся разделители

Британские владельцы BMW смогут заработать на том, что ездят на электричестве и пользуются зарядками

Новости

Кирилл Малышев

В Британии запустили оригинальную бонусную систему для владельцев электрических и гибридных BMW. Как пишет Carscoops, они станут получать вознаграждение за каждую пройденную милю (1,6 километра) и пользование зарядными станциями. Для участия необходимо быть владельцем BMW 330e, 530e, 545e, 745e, X3 30e или Х5 45е, выпущенных после августа 2021 года и с операционной системой версии 7.0.

  • За каждую милю, пройденную на электричестве, на счёт владельца начислят два балла. Вдвое больше баллов предусмотрено за поездки в специально отведённых только для электрических машин зонах. Такие уже есть в нескольких крупных городах Великобритании. По 20 баллов станут начислять за каждую зарядку дольше 15 минут, 500 — если в месяц у вас было больше 20 зарядных сессий по 15 минут. 
  • Для участия нужно зарегистрироваться в мобильном приложении My BMW. Начисление бонусов будет происходить автоматически: синхрони­зированная с автомобилем программа сама поймёт, где и в каком режиме он едет или пополняет энергию. Накопленные баллы можно обменять на деньги для зарядки. Так, 3200 баллов станут эквивалентом 10 фунтов стерлингов, 7500 баллов — 25 фунтов, 14 500 — 50 фунтов.
  • Издание добавляет, что аналогичная система запущена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Приложение учитывает «электрический» пробег, пройденный и за пределами родной страны. 

В России Минэкономразвития и Минпромторг предложили ввести скидку на покупку электро­мобиля в размере до 25% (не более 625 000 рублей). Но при условии, что это будет модель отечественной сборки. А таких сейчас не существует. Предполагается, что мера простимулирует локализацию электрокаров иностранными брендами.

Вы бы подключились к такой программе?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение