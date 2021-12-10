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Британские учёные открыли новый источник лития для батарей электрокаров

Новости

Кирилл Малышев

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Компания Aqualithium из британского Йоркшира совершила прорыв в сфере добычи полезных ископаемых. Если её открытие в области лития окажется жизне­способным, проблема сырья для батарей электро­мобилей может быть решена, пишет Yorkshire Evening Post.

  • Мировые запасы лития, спрос на который взлетел с распростране­нием электро­мобилей, могут закончиться через 20 лет. По мере истощения запасов материал будет расти в цене, хотя и сегодня электрокары остаются дороже машин с ДВС. Поэтому во всём мире бьются над вопросом: чем заменить литий или где его взять в больших количествах?
  • Группа учёных под руководством профессора Семали Переры извлекла литий из морской воды. Утверждается, что способ является масштабируемым. Иными словами, успех отдельного опыта можно распространить на всю индустрию.
  • По оценкам специалистов, запасы лития в недрах земли составляют 14 миллионов тонн. А из морской воды можно извлечь порядка 230 миллиардов тонн.

В Германии разработали рекордный по плотности литий-металлический аккумулятор. При тех же размерах, что и обычный, он хранит вдвое больше энергии. Попутно учёным удалось сделать этот тип батареи более стабильным, что открывает перспективы массового использования.

Верите в британских учёных?

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