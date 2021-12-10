Британские учёные открыли новый источник лития для батарей электрокаров

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Компания Aqualithium из британского Йоркшира совершила прорыв в сфере добычи полезных ископаемых. Если её открытие в области лития окажется жизнеспособным, проблема сырья для батарей электромобилей может быть решена, пишет Yorkshire Evening Post.
В Германии разработали рекордный по плотности литий-металлический аккумулятор. При тех же размерах, что и обычный, он хранит вдвое больше энергии. Попутно учёным удалось сделать этот тип батареи более стабильным, что открывает перспективы массового использования.