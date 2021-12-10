Британские учёные открыли новый источник лития для батарей электрокаров

Компания Aqualithium из британского Йоркшира совершила прорыв в сфере добычи полезных ископаемых. Если её открытие в области лития окажется жизне­способным, проблема сырья для батарей электро­мобилей может быть решена, пишет Yorkshire Evening Post.

Мировые запасы лития, спрос на который взлетел с распростране­нием электро­мобилей, могут закончиться через 20 лет. По мере истощения запасов материал будет расти в цене, хотя и сегодня электрокары остаются дороже машин с ДВС. Поэтому во всём мире бьются над вопросом: чем заменить литий или где его взять в больших количествах?

Группа учёных под руководством профессора Семали Переры извлекла литий из морской воды. Утверждается, что способ является масштабируемым. Иными словами, успех отдельного опыта можно распространить на всю индустрию.

По оценкам специалистов, запасы лития в недрах земли составляют 14 миллионов тонн. А из морской воды можно извлечь порядка 230 миллиардов тонн.

В Германии разработали рекордный по плотности литий-металлический аккумулятор. При тех же размерах, что и обычный, он хранит вдвое больше энергии. Попутно учёным удалось сделать этот тип батареи более стабильным, что открывает перспективы массового использования.