Британские учёные установили связь между громкой музыкой и авариями

Учёные лондонского университета Брунеля в ходе проведённого эксперимента выяснили, что громкий саундтрек увеличивает эмоциональное возбуждение водителя, а это может стать причиной критичных ошибок, которые в свою очередь приведут к авариям. Как пишет Times, водителям рекомендовали слушать за рулём тихую музыку — и желательно без слов.

Практический эксперимент заключался в изучении поведения водителей во время вождения на симуляторе городской езды. 34 участникам эксперимента предложили стандартизованный сценарий городского маршрута, который включал в себя, к примеру, пешехода на переходе, красный сигнал светофора и необходимость обогнать грузовик.

Восьмиминутную симуляцию каждый водитель проходил несколько раз с разным звуковым сопровождением — от обычного городского шума или разговоров до громкой музыки с текстами.

В итоге выяснилось, что в целом водительский саундтрек не оказывает серьёзного влияния на поведение автомобилистов. Однако исследователи всё же смогли заметить, что чем громче музыка, тем большее воздействие она оказывает на степень эмоционального возбуждения водителя. Такое музыкальное сопровождение может повысить уровень агрессии автомобилиста и сделать его излишне самоуверенным — особенно если это молодой водитель.

Оптимизировать своё эмоциональное состояние во время езды по городу автомобилистам рекомендовали посредством прослушивания мягких композиций без текстов, например, классических пьес.

В августе британская федерация жилищного строительства выяснила, что местные домохозяйства загрязняют атмосферу более интенсивно, чем весь автопарк страны. Связано это с низкой энергоэффективностью жилых зданий.