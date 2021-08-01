Британские тюнеры превратили Bentley Flying Spur в пикап

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Михаил Кондратьев
Британское ателье DC Classics превратило Bentley Flying Spur в ют. Для этого роскошному седану полностью изменили заднюю часть, сделав его двухместной двухдверкой. Грузовую платформу тюнеры обшили полированным деревом.
В конце июля на торги выставили крайне необычную BMW Z4 — спортивное купе подготовили для скоростного перемещению по бездорожью. Для этого потребовалось не только модифицировать подвеску, но и изменить кузов.