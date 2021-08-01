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Британские тюнеры превратили Bentley Flying Spur в пикап

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Михаил Кондратьев

Британское ателье DC Classics превратило Bentley Flying Spur в ют. Для этого роскошному седану полностью изменили заднюю часть, сделав его двухместной двухдверкой. Грузовую платформу тюнеры обшили полированным деревом.

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  • В DC Classics, где занимаются в том числе кузовными работами, называют пикап одним из самых масштабных и сложных своих проектов. Авторы рассчитывают на внимание прессы и, возможно, привезут ют на несколько выставок, но отмечают, что построен он был ради того, чтобы полноценно его использовать.
  • Основой послужил седан Bentley 2005 года. В мастерской не трогали ничего до центральных стоек, но почти всё, что за ней, было переделано. В грузовом отсеке, напоминающем палубу яхты, есть ящики для хранения вещей и петли для крепления грузов. Часть крышки багажника седана стала откидывающимся бортом.
  • Шасси осталось прежним, как и двигатель — это шестилитровый W12 с двумя турбинами и 560 силами в сочетании с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В конце июля на торги выставили крайне необычную BMW Z4 — спортивное купе подготовили для скоростного перемещению по бездорожью. Для этого потребовалось не только модифицировать подвеску, но и изменить кузов.

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