Британские тюнеры превратили Bentley Flying Spur в пикап

В DC Classics, где занимаются в том числе кузовными работами, называют пикап одним из самых масштабных и сложных своих проектов. Авторы рассчитывают на внимание прессы и, возможно, привезут ют на несколько выставок, но отмечают, что построен он был ради того, чтобы полноценно его использовать.

Основой послужил седан Bentley 2005 года. В мастерской не трогали ничего до центральных стоек, но почти всё, что за ней, было переделано. В грузовом отсеке, напоминающем палубу яхты, есть ящики для хранения вещей и петли для крепления грузов. Часть крышки багажника седана стала откидывающимся бортом.

Шасси осталось прежним, как и двигатель — это шестилитровый W12 с двумя турбинами и 560 силами в сочетании с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

В конце июля на торги выставили крайне необычную BMW Z4 — спортивное купе подготовили для скоростного перемещению по бездорожью. Для этого потребовалось не только модифицировать подвеску, но и изменить кузов.