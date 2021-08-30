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Британские дома оказались «грязнее» автомобилей
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Кирилл Малышев

Национальная федерация жилищного строительства Великобритании заявила, что от отопления домов в стране вырабатывается больше CO2, чем от автомобилей. В организации призвали сделать жильё более энергоэффективным, иначе поставленных задач в области экологии не выполнить, пишет PBC Today.

  • Согласно результатам исследований, 27 миллионов машин в Велико­британии выделяют 56 миллионов тонн углекислого газа в год. А 25 миллионов домо­хозяйств — 58,5 миллиона тонн. Получается, что средне­статисти­ческая английская семья производит больше вредных выбросов за счёт обычного проживания в доме, чем при использовании своих машин.
  • Это происходит из-за плохой теплоизоляции зданий. Тепло быстро уходит и приходится увеличивать мощность отопления. Это, в свою очередь, ведёт к росту потребления газа и других ископаемых.
  • В федерации назвали открытие практически экологической катастрофой и призвали правитель­ство срочно выделить 3,8 миллиарда фунтов стерлингов на создание энерго­эффективного социального жилья. Велико­британия поставила задачу стать углеродно нейтральной страной к 2050 году. 
  • Однако новые данные не обеспечат никаких послаблений для автомобилей.

В начале года Международное энергетическое агентство заявило, что мировой парк кроссоверов и внедорожников выбрасывает больше углекислого газа, чем все морские суда вместе взятые. В среднем такие машины потребляют на 20 процентов больше топлива, чем более компактные модели. Объёмы вредных выбросов в этом сегменте за последние десять лет выросли почти в три раза.

Вы как-то заботитесь об экологии?

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