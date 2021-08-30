Британские дома оказались «грязнее» автомобилей

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Кирилл Малышев
Национальная федерация жилищного строительства Великобритании заявила, что от отопления домов в стране вырабатывается больше CO2, чем от автомобилей. В организации призвали сделать жильё более энергоэффективным, иначе поставленных задач в области экологии не выполнить, пишет PBC Today.
В начале года Международное энергетическое агентство заявило, что мировой парк кроссоверов и внедорожников выбрасывает больше углекислого газа, чем все морские суда вместе взятые. В среднем такие машины потребляют на 20 процентов больше топлива, чем более компактные модели. Объёмы вредных выбросов в этом сегменте за последние десять лет выросли почти в три раза.