Британские дома оказались «грязнее» автомобилей

Согласно результатам исследований, 27 миллионов машин в Велико­британии выделяют 56 миллионов тонн углекислого газа в год. А 25 миллионов домо­хозяйств — 58,5 миллиона тонн. Получается, что средне­статисти­ческая английская семья производит больше вредных выбросов за счёт обычного проживания в доме, чем при использовании своих машин.

Это происходит из-за плохой теплоизоляции зданий. Тепло быстро уходит и приходится увеличивать мощность отопления. Это, в свою очередь, ведёт к росту потребления газа и других ископаемых.

В федерации назвали открытие практически экологической катастрофой и призвали правитель­ство срочно выделить 3,8 миллиарда фунтов стерлингов на создание энерго­эффективного социального жилья. Велико­британия поставила задачу стать углеродно нейтральной страной к 2050 году.

Однако новые данные не обеспечат никаких послаблений для автомобилей.

В начале года Международное энергетическое агентство заявило, что мировой парк кроссоверов и внедорожников выбрасывает больше углекислого газа, чем все морские суда вместе взятые. В среднем такие машины потребляют на 20 процентов больше топлива, чем более компактные модели. Объёмы вредных выбросов в этом сегменте за последние десять лет выросли почти в три раза.