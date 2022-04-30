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Британская марка Ineos объявила цены на внедорожник Grenadier, построенный по мотивам Defender

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Михаил Кондратьев

Марка Ineos, основанная одноимённым британским химическим концерном, объявила цены на внедорожник Grenadier. Модель, которую называют наследником классического Land Rover Defender, будет предлагаться в различных конфигурациях и по ценам от 49 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей).

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Ineos Grenadier Standart

  • В основе 4,9-метровой машины лежит стальная рама. Grenadier обладает неразрезными мостами и постоянным полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой (коэффициент понижения 2,5:1) и блокировкой межосевого дифференциала. Опционально будут доступны также блокировки межколёсных дифференциалов. 
  • Клиренс внедорожника равен 264 миллиметров, а ходы подвесок достигают 585 миллиметров. Углы въезда и съезда — 35,5 и 36,1 градуса, глубина преодолеваемого брода — 800 миллиметров. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет 3,5 тонны. 
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Ineos Grenadier Fieldmaster

  • Grenadier будут продавать с двумя двигателями на выбор. Это трёхлитровые рядные турбированные «шестёрки» производства BMW — бензиновый агрегат B58 мощностью 286 л.с. (450 Нм) и дизельный мотор B57 с 249 силами (550 Нм). В обоих случаях пару двигателю составит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. 
  • Базовая версия новинки — Standart — представляет из себя фургон с двумя или пятью посадочными местами и грузовым отсеком на 1255 и 2088 литров соответственно. Более комфортная модификация Fieldmaster будет стоить уже 59 тысяч фунтов, при этом за ту же цену фирма предложит внедорожную версию Trialmaster — с тремя блокировками, шноркелем, более «злыми» шинами и дополнительным аккумулятором. Однако можно будет и сконфигурировать модель на своё усмотрение, воспользовавшись богатым списком опций и аксессуаров. 
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Ineos Grenadier Trialmaster

Grenadier был разработан по инициативе основателя и главы химической компании Ineos Джима Рэтклиффа — большого поклонника классического Land Rover Defender. Он решил выпустить собственный внедорожник после того, как британская марка сняла с производства старую модель, и организовал для этого автомобильное подразделение Ineos Automotive. 

Фирма заключила контракты со многими именитыми поставщиками комплектующих и выкупила у концерна Daimler завод во Франции. Серийное производство Grenadier должно начаться в июле, а продажи внедорожника стартуют 18 мая. Новинку будут продавать в Европе, Австралии, Новой Зеландии, некоторых странах Африки и Ближнего Востока. Позднее начнутся поставки в Америку и Азию.

Что думаете о неофициальном наследнике классического Дефендера?

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