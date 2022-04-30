Британская марка Ineos объявила цены на внедорожник Grenadier, построенный по мотивам Defender
Михаил Кондратьев
Марка Ineos, основанная одноимённым британским химическим концерном, объявила цены на внедорожник Grenadier. Модель, которую называют наследником классического Land Rover Defender, будет предлагаться в различных конфигурациях и по ценам от 49 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона рублей).
- В основе 4,9-метровой машины лежит стальная рама. Grenadier обладает неразрезными мостами и постоянным полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой (коэффициент понижения 2,5:1) и блокировкой межосевого дифференциала. Опционально будут доступны также блокировки межколёсных дифференциалов.
- Клиренс внедорожника равен 264 миллиметров, а ходы подвесок достигают 585 миллиметров. Углы въезда и съезда — 35,5 и 36,1 градуса, глубина преодолеваемого брода — 800 миллиметров. Максимальная масса буксируемого прицепа составляет 3,5 тонны.
- Grenadier будут продавать с двумя двигателями на выбор. Это трёхлитровые рядные турбированные «шестёрки» производства BMW — бензиновый агрегат B58 мощностью 286 л.с. (450 Нм) и дизельный мотор B57 с 249 силами (550 Нм). В обоих случаях пару двигателю составит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
- Базовая версия новинки — Standart — представляет из себя фургон с двумя или пятью посадочными местами и грузовым отсеком на 1255 и 2088 литров соответственно. Более комфортная модификация Fieldmaster будет стоить уже 59 тысяч фунтов, при этом за ту же цену фирма предложит внедорожную версию Trialmaster — с тремя блокировками, шноркелем, более «злыми» шинами и дополнительным аккумулятором. Однако можно будет и сконфигурировать модель на своё усмотрение, воспользовавшись богатым списком опций и аксессуаров.
Grenadier был разработан по инициативе основателя и главы химической компании Ineos Джима Рэтклиффа — большого поклонника классического Land Rover Defender. Он решил выпустить собственный внедорожник после того, как британская марка сняла с производства старую модель, и организовал для этого автомобильное подразделение Ineos Automotive.
Фирма заключила контракты со многими именитыми поставщиками комплектующих и выкупила у концерна Daimler завод во Франции. Серийное производство Grenadier должно начаться в июле, а продажи внедорожника стартуют 18 мая. Новинку будут продавать в Европе, Австралии, Новой Зеландии, некоторых странах Африки и Ближнего Востока. Позднее начнутся поставки в Америку и Азию.