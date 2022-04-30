Британская марка Ineos объявила цены на внедорожник Grenadier, построенный по мотивам Defender

Grenadier был разработан по инициативе основателя и главы химической компании Ineos Джима Рэтклиффа — большого поклонника классического Land Rover Defender. Он решил выпустить собственный внедорожник после того, как британская марка сняла с производства старую модель, и организовал для этого автомобильное подразделение Ineos Automotive.

Фирма заключила контракты со многими именитыми поставщиками комплектующих и выкупила у концерна Daimler завод во Франции. Серийное производство Grenadier должно начаться в июле, а продажи внедорожника стартуют 18 мая. Новинку будут продавать в Европе, Австралии, Новой Зеландии, некоторых странах Африки и Ближнего Востока. Позднее начнутся поставки в Америку и Азию.