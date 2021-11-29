Британская Everrati, специализирующаяся на превращении культовых машин в электрокары, выходит на рынок США

После двух лет бизнеса CEO Everrati Джастин Луни наконец-то решился попробовать свои силы на рынке электрокаров США. Несмотря на то, что Everrati изначально не пыталась сама выходить на клиентов из США, оттуда компании до сегодняшнего дня приходило около 45 процентов всех заказов.

Everrati — небольшая, но успешно растущая фирма. В её штате 19 сотрудников, в том числе инженеры с опытом работы в McClaren и Lotus. Компания сама выбирает достойный для переделки экзем­пляр. Когда конструкцию в каждом отдельном случае доводят до ума, возможность заказать автомобиль появляется на сайте компании.

Если же клиент хочет переделать конкретный автомобиль, то это может занять немало времени, к примеру, на Land Rover у Everrati ушло 18 месяцев. Заказчик может отдать свой автомобиль или попросить найти для него машину.

Цены на электрокары от Everrati начинаются от 200 тысяч долларов, однако большинство из них стоят порядка 500 тысяч долларов. Аккумуляторы делает для компании партнёр, получающий комплектующие от китайской Envision и LG. Ёмкость батарей составляет 60 кВт⋅ч, с помощью зарядного устройства мощностью 80 кВт они способны зарядиться с 20 до 85 процентов за 45 минут.

В первую очередь услугами британцев интересуются жители богатых районов Нью-Йорка, Лонг-Айленда, Калифорнии и Флориды. Самый первый заказ из США пришёл Луни от милли­ардера, связанного с техно­логиями, чьё имя он не раскрывает. Основатель Everrati так характеризует своих клиентов: «Состоятельные, идейные лидеры, они верят в зелёные технологии, но у них есть чувство стиля».

В ходе модернизации внешне автомобили никак не меняются. «Для глаза обывателя машина остаётся всё той же прекрасной оригинальной Porsche GT40 или тем же Land Rover, верным своей сущности, но уже без вредных выбросов», — поделился своим видением цели компании Луни.

После модернизации возможно и обратное превращение, однако глава Everrati сомневается, что кто-то на это пойдёт. Тем не менее он уверен, что сам факт, что такая возмож­ность сохраняется, важен.

Летом о старте разработки необычного проекта — постройки реплики знаменитого суперкара Ford GT40 на электротяге — объявили сразу две компании. Одна из них, британская Everrati, другая — Superformance.