Британец 72 года водил автомобили без прав и страховок

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Полиция Ноттингемшира, Великобритания, опубликовала в Facebook удивительную историю одного из местных жителей. Служители правопорядка остановили пожилого мужчину на MINI, который 72 года управлял автомобилями без водительских прав и страховок.
В прошлом году британские служители правопорядка остановили Peugeot 3008, проехавший на красный сигнал светофора. Попутно выяснилось, что автомобиль был без страховки и техосмотра, но больше всего патрульных удивил груз — водитель вёз в багажнике живую овцу. Полицейские заподозрили, что животное было похищено, так как никаких документов на него тоже не нашлось.