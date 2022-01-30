Британец 72 года водил автомобили без прав и страховок

Британец 1938 года рождения рассказал полицейским, что водит машины с 12 лет, но никогда не сдавал на права. За всё это время он ни разу не попадал в ДТП и, по всей видимости, не попадался полисменам.

Пожилой водитель и дальше продолжал бы ездить без удостоверения, однако ему помешала дорожная камера — она зафиксировала, что его синий хэтчбек MINI Cooper SE эксплуатируется без надлежащих документов (вероятно, страховки). После этого его и остановили полицейские.

Судя по фото машины, её поместили на стоянку участка, однако подробности о наказании для пожилого водителя не сообщаются. В своём посте полицейские лишь напомнили, что камер фотовидеофиксации становится всё больше и они обязательно рано или поздно «поймают» каждого нарушителя, поэтому автолюбителям стоит убедиться, что их документы в порядке.

В прошлом году британские служители правопорядка остановили Peugeot 3008, проехавший на красный сигнал светофора. Попутно выяснилось, что автомобиль был без страховки и техосмотра, но больше всего патрульных удивил груз — водитель вёз в багажнике живую овцу. Полицейские заподозрили, что животное было похищено, так как никаких документов на него тоже не нашлось.