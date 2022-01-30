Оставить коммент

Очень редкий Jaguar из 90-х, построенный на базе гоночной машины, продают за 152 млн рублей

Британец 72 года водил автомобили без прав и страховок

Новости

Михаил Кондратьев

Комменты

Полиция Ноттингемшира, Великобритания, опубликовала в Facebook удивительную историю одного из местных жителей. Служители правопорядка остановили пожилого мужчину на MINI, который 72 года управлял автомобилями без водительских прав и страховок.

  • Британец 1938 года рождения рассказал полицейским, что водит машины с 12 лет, но никогда не сдавал на права. За всё это время он ни разу не попадал в ДТП и, по всей видимости, не попадался полисменам.
  • Пожилой водитель и дальше продолжал бы ездить без удостоверения, однако ему помешала дорожная камера — она зафиксировала, что его синий хэтчбек MINI Cooper SE эксплуатируется без надлежащих документов (вероятно, страховки). После этого его и остановили полицейские.
  • Судя по фото машины, её поместили на стоянку участка, однако подробности о наказании для пожилого водителя не сообщаются. В своём посте полицейские лишь напомнили, что камер фотовидеофиксации становится всё больше и они обязательно рано или поздно «поймают» каждого нарушителя, поэтому автолюбителям стоит убедиться, что их документы в порядке.

В прошлом году британские служители правопорядка остановили Peugeot 3008, проехавший на красный сигнал светофора. Попутно выяснилось, что автомобиль был без страховки и техосмотра, но больше всего патрульных удивил груз — водитель вёз в багажнике живую овцу. Полицейские заподозрили, что животное было похищено, так как никаких документов на него тоже не нашлось.

А вы управляли автомобилем ещё до того, как получили права (и не во время обучения в автошколе)?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я