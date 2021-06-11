Британцы предложили новый способ превращения старых MINI в электромобили

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Дмитрий Елизаров
Британская компания London Electric Cars предложила новый вариант превращения классических трёхдверок MINI в электромобили — при помощи двигателей и батарей от японских Nissan Leaf. Как пишет Carscoops, силовые агрегаты используются подержанные, но всё равно стоимость переоборудования начинается с отметки в 25 тысяч фунтов (2,54 миллиона рублей).
В ноябре прошлого года аналогичные переделки начала предлагать другая английская фирма — Swindon Powertrain. Однако в этом случае за трансформацию придётся заплатить минимум 30 660 фунтов, при этом базовая комплектация предусматривает лишь 12-киловаттную батарею.