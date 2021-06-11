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Британцы предложили новый способ превращения старых MINI в электромобили

Новости

Дмитрий Елизаров

Британская компания London Electric Cars предложила новый вариант превращения классических трёхдверок MINI в электромобили — при помощи двигателей и батарей от японских Nissan Leaf. Как пишет Carscoops, силовые агрегаты используются подержанные, но всё равно стоимость переоборудования начинается с отметки в 25 тысяч фунтов (2,54 миллиона рублей).

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  • В фирме утверждают, что делают окружающую среду чище сразу двумя путями — продлевая жизнь двигателям и аккумуляторам от Nissan Leaf, которые больше не надо утилизировать, и переводя на электротягу бензиновые автомобили.
  • London Electric Cars называет свой вариант трансформации машины с ДВС в электрокар одним из самых доступных в Великобритании. При этом в стоимость переоборудования силовой агрегат не входит, хотя компания и предлагает услугу по поиску донора. Очередь на превращение MINI в электромобиль уже выстроилась на полгода, тогда как все работы по переоборудованию занимают у фирмы около полутора месяцев.
  • В базовый пакет включена 20-киловаттная батарея. По расчётам разработчиков, она обеспечит классической трёхдверке запас хода от 96 до 113 километров, чего вполне достаточно для ежедневных поездок по городу. Прочие характеристики не называются.

В ноябре прошлого года аналогичные переделки начала предлагать другая английская фирма — Swindon Powertrain. Однако в этом случае за трансформацию придётся заплатить минимум 30 660 фунтов, при этом базовая комплектация предусматривает лишь 12-киловаттную батарею.

Электрический старый MINI — как вам идея?

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