Британцы сравнили «Ниву» с Дастером и Suzuki Jimny в дрэге и на бездорожье. Видео

Lada Niva участвовала в тесте с хорошо знакомым двигателем, развивающим 85 л.с. и 130 Нм — авторы отметили, что этого откровенно мало, но зато «Нива» оказалась самой лёгкой из троицы и оснащена понижающей передачей и блокировкой.

Jimny в коммерческой версии оснащён полуторалитровым мотором на 101 л.с. и те же 130 Нм в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой и тем же набором внедорожных аксессуаров, что и Lada Niva.

При этом Dacia Duster выступал в дизельном варианте с двигателем объёмом 1,5 литра, который развивает 115 л.с. и 260 Нм — по количеству тяги кроссовер превосходит соперников, но при этом весит больше всех и не располагает блокировками.

В упражнении по скоростному подъёму на холм по раскисшей грунтовке Lada Niva оказалась второй между Suzuki Jimny и Dacia Duster, причём Дастер заметно отстал. Водителя «Нивы», по его словам, подвело сцепление. В повторном заезде три участника пришли гораздо плотнее, но в ином порядке — Niva оказалась последней, хоть и с символическим отставанием.

Вторым упражнением стала необходимость проехать по извилистой дорожке с колеями и лужами. Несмотря на компактность, Jimny проиграл Дастеру на этой дистанции три секунды, а вот Lada Niva опередила японский внедорожник на 0,2 секунды.

Следом внедорожникам пришлось участвовать в соревновании, обратном первому — на максимально медленный спуск с холма по скользкой дороге. В этом случае испытатели проверяли внедорожники на стабильность и управляемость. При этом Lada Niva в отличие от прочих участников не оснащена ассистентом спуска, что и привело (по всей видимости) к проигрышу в этом заезде. Российский внедорожник отыгрался на состязании на геометрическую проходимость, пройдя тестовый участок почти так же успешно, как и Suzuki Jimny, тогда как пилоту Дастера пришлось серьёзно потрудиться несмотря на самый внушительный клиренс кроссовера.

Тем не менее, по итогам всех испытаний, включавших ещё несколько внедорожных задач, Lada Niva заняла последнее место, отстав от Suzuki Jimny на 4 балла и на 2 — от Dacia Duster.

Летом прошлого года российскую Lada Niva на пересечённой местности тестировала ещё одна группа британских видеоблогеров (судя по видео, это была та же самая Niva на том же самом внедорожном полигоне). В целом испытатели отозвались о способностях внедорожника одобрительно, хотя и отметили нехватку современных электронных систем.