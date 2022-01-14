Британцы сравнили «Ниву» с Дастером и Suzuki Jimny в дрэге и на бездорожье. Видео

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Британский автожурналист раскритиковал «Ниву»
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На известном YouTube-канале Carwow появился видеоотчёт о сравнительном тесте трёх внедорожников — российского, румынского и японского происхождения. Niva, Duster и Jimny соревновались, к примеру, в скоростном заезде на гору и геометрической проходимости.
Летом прошлого года российскую Lada Niva на пересечённой местности тестировала ещё одна группа британских видеоблогеров (судя по видео, это была та же самая Niva на том же самом внедорожном полигоне). В целом испытатели отозвались о способностях внедорожника одобрительно, хотя и отметили нехватку современных электронных систем.