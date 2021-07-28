Британцы создали электрогрузовики, умеющие объединяться в автономный автопоезд

Как пишет New Atlas, грузовик спроектирован для эксплуатации в ограниченных зонах, а не на длинных маршрутах. Заявленный запас хода — всего 160 километров. Конструкцией преду­смотрены два электро­двигателя в ступицах колёс и съёмный литий-ионный аккумулятор под полом.

Lincs на рендерах представлен как ровная платформа с маленькой кабиной водителя. Она может располагаться слева или справа в зависимости от движения в стране заказчика. Стартап также анонсировал различные типы кузова и возможность объединять несколько «Линков» в автопоезд под управлением одного водителя. О сроках реализации проекта и возможной стоимости машин пока ничего не известно.

На 2024 год назначен старт проекта по организации беспилотных грузоперевозок через всю Россию по маршруту из Европы в Китай. Первым этапом проекта станет организация транспортного коридора для беспилотных грузовиков на трассе М‑11 между Санкт-Петербургом и Москвой: его планируется запустить в 2024 году. А к 2030 году коридор протянут до Казахстана. На старте на маршрут планируется вывести до 300 машин, постепенно доведя их количество до 4000.