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Британцы создали электрогрузовики, умеющие объединяться в автономный автопоезд

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Кирилл Малышев

Английский стартап Electric Assist Vehicles (EAV) после квадрицикла с педально-электрическим приводом и микротакси, напоминающего гольф-кар, представил свою третью модель. Это электрический грузовик Lincs, спроектированный с прицелом стать полностью автономным транспортным средством.

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  • Как пишет New Atlas, грузовик спроектирован для эксплуатации в ограниченных зонах, а не на длинных маршрутах. Заявленный запас хода — всего 160 километров. Конструкцией преду­смотрены два электро­двигателя в ступицах колёс и съёмный литий-ионный аккумулятор под полом.
  • Lincs на рендерах представлен как ровная платформа с маленькой кабиной водителя. Она может располагаться слева или справа в зависимости от движения в стране заказчика. Стартап также анонсировал различные типы кузова и возможность объединять несколько «Линков» в автопоезд под управлением одного водителя. О сроках реализации проекта и возможной стоимости машин пока ничего не известно.

На 2024 год назначен старт проекта по организации беспилотных грузоперевозок через всю Россию по маршруту из Европы в Китай. Первым этапом проекта станет организация транспортного коридора для беспилотных грузовиков на трассе М‑11 между Санкт-Петербургом и Москвой: его планируется запустить в 2024 году. А к 2030 году коридор протянут до Казахстана. На старте на маршрут планируется вывести до 300 машин, постепенно доведя их количество до 4000.

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