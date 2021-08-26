В Великобритании можно поучаствовать в настоящей полицейской погоне на чужой машине

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Видео: полицейские устроили погоню за «обочечником», который оказался крупным драгдилером
На продажу выставлена бутылка томатного сока марки Ford. Но ей 83 года
Кирилл Малышев
Британская компания Trackdays придумала новый формат автомобильных «покатушек» — противостояние полицейских и бандитов. Легально, безопасно и на арендованных автомобилях. Описание программы появилось на официальном сайте компании.
Реальные погони часто длятся намного дольше 15 минут. В США преступник сумел угнать полицейскую машину и почти час вёл её без аварий — с руками, скованными наручниками за спиной. Поймать его удалось только после того, как в машине закончился бензин.