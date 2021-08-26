В Великобритании можно поучаствовать в настоящей полицейской погоне на чужой машине

Погоня проходит на закрытом для посторонних аэро­дроме Бовингтон в графстве Харт­фордшир. Клиент играет роль нарушителя, которого преследуют професси­ональные пилоты на американском полицейском пере­хватчике Dodge Charger с мотором V8. Перед началом заезда участники проходят инструктаж с объясне­нием правил погони и задержания.

Сначала водителей знакомят с треком, после чего начинается настоящая погоня, которая длится 15 минут. Попробовать удрать от полицейских можно либо на родстере Mazda MX‑5, либо на Porsche Boxster. Цена — 138 фунтов за родстер Mazda и 198 фунтов за погоню на Porsche (14 и 20 тысяч рублей соответ­ственно). Столкно­вения и повреждения машин в стоимость не входят и вообще не привет­ствуются. Как именно происходит задержание, в описании программы не уточняется.

Инструкторы Trackdays отмечают, что главное в таком заезде — не скорость, а первоклассные навыки вождения, чувство авто­мобиля, быстрая реакция и нетриви­альные решения водителя.

Реальные погони часто длятся намного дольше 15 минут. В США преступник сумел угнать полицейскую машину и почти час вёл её без аварий — с руками, скованными наручниками за спиной. Поймать его удалось только после того, как в машине закончился бензин.