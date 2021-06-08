Британцы придумали электрокар с вертикальным аккумулятором, на 30% увеличивающим запас хода

Британцы заявили патент, в котором аккумулятор размещается вертикально в специальном отсеке в салоне между передним и задним рядами кресел. Сиденья при этом установлены оппозитно — то есть задние пассажиры будут ехать спиной по направлению движения.

Разработанный Page-Roberts концепт больше подходит для небольших автомобилей, чем пикапов или грузовиков. С его помощью стартап надеется уменьшить стоимость производства электромобилей на 36%.

Запас хода электрокара при этом должен увеличиться на 30%. Компания связывает это с тем, что расположение батареи в полу требует дополнительной защиты днища машины, что даёт лишних 35 — 75 килограммов веса и несколько сантиметров высоты кузова. Если снизить массу автомобиля и уменьшить его высоту, это улучшит его аэродинамические показатели, а соответственно, и дальность хода.

Конструкция для защиты вертикальной батареи будет крепиться к бокам кузова электромобиля, что повысит его жёсткость.

Ранее австралийская компания Graphene Manufacturing Group предложила делать аккумуляторы не из привычного лития, а из графена и алюминия. По мнению GMG, такие аккумуляторы способны заряжаться в 60 раз быстрее литий-ионных (что приближает их в этом показателе к суперконденсаторам) и при этом они безопаснее, так как не склонны к перегревам. Производство графен-алюминиевых батарей в виде небольших «таблеток» планируется начать в конце 2021-го или в 2022 году.