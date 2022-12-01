Британцы превратили советскую «копейку» в спорткар с разгоном до сотни за 4,5 секунды

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Александр Орехов
Популярный британский автожурналист Джонни Смит опубликовал на своём YouTube-канале The Late Brake Show получасовую историю об оригинальном рестомоде на базе ВАЗ-2101. Уникальную «копейку» построило ателье Retroford, обычно занимающееся Фордами, в частности — Cortina. Проект назвали Lada Cosworth Duratec Street Sleeper.
АвтоВАЗ по-прежнему намерен экспортировать свои автомобили. В четверг глава компании Максим Соколов рассказал журналистам, что в следующем году за границу отправится примерно 20 тысяч машин. При этом количество импортных деталей в их конструкции будет минимальным.