GM будет тестировать автомобили без руля и педалей на улицах Сан-Франциско

Британцы превратили советскую «копейку» в спорткар с разгоном до сотни за 4,5 секунды
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Александр Орехов

Популярный британский автожурналист Джонни Смит опубликовал на своём YouTube-канале The Late Brake Show получасовую историю об оригинальном рестомоде на базе ВАЗ-2101. Уникальную «копейку» построило ателье Retroford, обычно занимающееся Фордами, в частности — Cortina. Проект назвали Lada Cosworth Duratec Street Sleeper.

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  • Праворульного донора 1981 года выпуска приобрели за 500 британских фунтов. Машину практически полностью разобрали в рамках борьбы с коррозией, а 1,2-литровый мотор и четырёхступеначатую «механику» отправили в отставку. Вместо этого «Жигули» снабдили 2,3-литровым 240-сильным атмосферником и шестиступенчатой «механикой» от спорткара Mazda MX-5 с кастомным механизмом переключения, керамическим сцеплением, самоблоком и новыми полуосями.
  • Переднюю подвеску собрали из компонентов от Ford Capri. Задняя также сделана с нуля, но конструкция принципиально не изменилась. Рулевой механизм без усилителя заимствован у Ford Escort. Клиренс стал заметно меньше.
  • Lada Cosworth Duratec Street Sleeper развивает первую сотню за 4,5 секунды и может разогнаться до максимальных 240 км/ч. Проект обошёлся авторам в 24 тысячи британских фунтов — в зависимости от состояния за такую сумму можно приобрести от нескольких штук до нескольких десятков «копеек».

АвтоВАЗ по-прежнему намерен экспортировать свои автомобили. В четверг глава компании Максим Соколов рассказал журналистам, что в следующем году за границу отправится примерно 20 тысяч машин. При этом количество импортных деталей в их конструкции будет минимальным.

Интересный получился проект?

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