Британцы превратили советскую «копейку» в спорткар с разгоном до сотни за 4,5 секунды

Праворульного донора 1981 года выпуска приобрели за 500 британских фунтов. Машину практически полностью разобрали в рамках борьбы с коррозией, а 1,2-литровый мотор и четырёхступеначатую «механику» отправили в отставку. Вместо этого «Жигули» снабдили 2,3-литровым 240-сильным атмосферником и шестиступенчатой «механикой» от спорткара Mazda MX-5 с кастомным механизмом переключения, керамическим сцеплением, самоблоком и новыми полуосями.

Переднюю подвеску собрали из компонентов от Ford Capri. Задняя также сделана с нуля, но конструкция принципиально не изменилась. Рулевой механизм без усилителя заимствован у Ford Escort. Клиренс стал заметно меньше.

Lada Cosworth Duratec Street Sleeper развивает первую сотню за 4,5 секунды и может разогнаться до максимальных 240 км/ч. Проект обошёлся авторам в 24 тысячи британских фунтов — в зависимости от состояния за такую сумму можно приобрести от нескольких штук до нескольких десятков «копеек».

АвтоВАЗ по-прежнему намерен экспортировать свои автомобили. В четверг глава компании Максим Соколов рассказал журналистам, что в следующем году за границу отправится примерно 20 тысяч машин. При этом количество импортных деталей в их конструкции будет минимальным.