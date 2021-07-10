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Британцы представили конкурента Porsche 718 Cayman на «механике»

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Дмитрий Елизаров

На «Фестивале скорости» в Гудвуде молодая компания Wells Motor Cars показала свою первую разработку — лёгкое среднемоторное купе Vertige. Как пишет Autocar, купе весом всего 850 килограммов собираются продавать по цене 40 тысяч фунтов (4,1 миллиона рублей) — это примерно на 5 тысяч фунтов дешевле сопоставимых по характеристикам Lotus Exige и Porsche 718 Cayman.

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  • Глава компании Робин Уэллс, специализирующийся на страховом бизнесе, заявил изданию, что около 10 лет назад решил купить спорткар, однако ни одно предложение на рынке его не устроило. Поэтому Робин решил построить «машину мечты» самостоятельно. Пару лет спустя он объединил усилия с тёзкой — Робином Холлом, инженером и главой технической компании Hall Engineering&Design. В итоге именно эта фирма уже в следующем году займётся производством созданного совместными усилиями спорткара Vertige.
  • Четырёхметровый среднемоторник базируется на стальном монококе с трубчатыми подрамниками и подвеской на двойных поперечных рычагах, а кузовные панели, выдержанные в винтажном стиле, изготовлены из композитов. Wells Vertige получился в итоге похожим на всю британскую классику разом, включая спорткары от Lotus и TVR.
  • Купе комплектуется относительно компактным двигателем — двухлитровым безнаддувным мотором Ford, развивающим 211 л.с. и 210 Нм крутящего момента и работающим в паре с шести­ступенчатой «механикой». Учитывая скромный вес спорткара, этого достаточно, чтобы ускоряться до 100 км﻿/﻿ч примерно за 5 секунд и далее до 225 км﻿/﻿ч. Кроме того, Wells Motor Cars собирается предлагать своим покупателям различные варианты форсировки мотора.
  • Купе «обуто» в 17-дюймовые колёсные диски с резиной Pirelli Pilot Sport 4, за которыми прячутся 280-милли­метровые тормозные диски с четырёх­поршневыми суппортами.
  • При этом Vertige получил современный интерьер с отделкой кожей, алькантарой и деревом, а также медиа­системой с 7‑дюймовым экраном. Объём багажника спорткара составляет 206 литров.
  • Весной 2022 года альянс двух Робинов планирует собрать первые семь товарных автомобилей, а в будущем на свет появится полноценная фабрика. Впрочем, Wells Motor Cars не собирается выпускать более 25 машин в год.

В марте нынешнего года ещё один британский стартап продемонстри­ровал собственную разработку — тоже компактный спорткар в ретро­стилистике, но на этот раз электрический. WEVC Coupe стилизован под первые Porsche и комплектуется 160-сильным электромотором.

Здорово получилось у британцев, верно?

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