Британцы представили конкурента Porsche 718 Cayman на «механике»

На «Фестивале скорости» в Гудвуде молодая компания Wells Motor Cars показала свою первую разработку — лёгкое среднемоторное купе Vertige. Как пишет Autocar, купе весом всего 850 килограммов собираются продавать по цене 40 тысяч фунтов (4,1 миллиона рублей) — это примерно на 5 тысяч фунтов дешевле сопоставимых по характеристикам Lotus Exige и Porsche 718 Cayman.