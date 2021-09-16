Посмотрите на крутую реплику Ferrari 250 GT SWB California, которая в 15 раз дешевле оригинала

Британская фирма GTO Engineering представила очередной проект возрождения классической модели Ferrari — теперь это спайдер 250 GT SWB California. Готовый автомобиль обойдётся минимум в миллион долларов без учёта стоимости донора, однако, по данным издания Carscoops, это примерно в 15 раз меньше стоимости оригинала.