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Посмотрите на крутую реплику Ferrari 250 GT SWB California, которая в 15 раз дешевле оригинала
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Дмитрий Елизаров

Британская фирма GTO Engineering представила очередной проект возрождения классической модели Ferrari — теперь это спайдер 250 GT SWB California. Готовый автомобиль обойдётся минимум в миллион долларов без учёта стоимости донора, однако, по данным издания Carscoops, это примерно в 15 раз меньше стоимости оригинала.

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  • Британцы готовы построить суперкар, который они называют SWB Spyder Revival, на базе клиентской Ferrari — к примеру, превратить в реплику разбитый или пострадавший от огня суперкар. Машине доработают шасси, полностью заменят кузовные панели и переделают интерьер.
  • Базовым двигателем для реплики назван V12 объёмом 3,0 литра, который GTO Engineering использует в других проектах серии Revival. Он развивает около 300 л.с. Однако по заказу покупателя объём мотора может быть увеличен до 3,5 или 4,0 литра. В пару к двигателю предлагаются четырёх- или пятиступен­чатые механические коробки.
  • На строительство каждой реплики у ателье уходит около полутора тысяч человеко-часов.
  • Свою работу компания оценивает в 750–850 тысяч фунтов (1,03–1,17 миллиона долларов или 75,5–85,6 миллиона рублей). Как уточняет издание, оригинальные Ferrari 250 GT SWB California Spyder оцениваются на аукционах заметно дороже — в 15–16 миллионов долларов. При этом пред­назначена реплика не только тем, кто просто не может позволить себе настоящий раритетный Ferrari, но и тем, у кого оригиналь­ный спайдер уже есть. Как заявили в компании, на аналогично выглядящем, но новом автомобиле можно ездить каждый день, не боясь при этом повредить дорого­стоящий раритет.

Весной нынешнего года GTO Engineering показала ещё одну реплику. Проект под названием Squalo представляет собой современное прочтение классического купе Ferrari 250 GTO.

Как вам идея возрождения классических машин?

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