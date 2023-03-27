Британцы показали, как строят рестомоды за 1,6 миллиона долларов

Конструкция RML Short Wheelba

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подразумевает активное использование агрегатов от Ferrari 550 Maranello, но ретрокупе значительно компактнее

— в соответствии с названием его колёсная база составляет только 2,2 метра. Под капотом спорткара 5,5-литровый V12, который

развивает

485 л.с. и 568 Нм в сочетании с шестиступенчатой механикой. До 100 км/ч такой рестомод ускорится примерно за 4 секунды при максимальной скорости около 300 км/ч.