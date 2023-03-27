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Старый Bentley Continental GT превратили в мощный внедорожник и выставили на продажу

Британцы показали, как строят рестомоды за 1,6 миллиона долларов

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Дмитрий Елизаров

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Британская компания RML Group, известная своими необычными тюнинг-проектами, опубликовала изображения ретрокупе Short Wheelbase на разных стадиях сборки. Это позволяет продемонстрировать производственный цикл. Сейчас фирма строит три автомобиля, и у каждого из них уже есть владелец. Цена RML Short Wheelbase, по некоторым данным, стартует с 1,35 миллиона фунтов или 1,6 миллиона долларов.

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  • Short Wheelbase — это расшифровка аббревиатуры SWB, которую компания Ferrari использовала для обозначения одной из версий знаменитого купе 250 GT. Под облик культовой модели из Маранелло середины прошлого века и стилизованы британские спорткары.
  • Заготовка чёрного цвета — это шасси плюс уже собранный карбоновый кузов. Весят панели всего 42,5 килограмма, а собирают их с допуском не более 1 миллиметра. Белый автомобиль уже подготовлен к покраске: он на несколько раз покрыт грунтовкой и слоем особой краски, который должен придавать глубину финишному цвету. Работы по кузову ярко-синего автомобиля уже завершены: он ожидает установки проводки, шумоизоляции и компонентов интерьера.
  • Готовое купе — это предсерийный прототип, который RML собрала более года назад. Он использовался для демонстрационных целей. Товарных машин будет сделано только 30 штук, на ручную сборку каждой потратят порядка 9 месяцев.
  • Конструкция RML Short Wheelbase подразумевает активное использование агрегатов от Ferrari 550 Maranello, но ретрокупе значительно компактнее — в соответствии с названием его колёсная база составляет только 2,2 метра. Под капотом спорткара 5,5-литровый V12, который развивает 485 л.с. и 568 Нм в сочетании с шестиступенчатой механикой. До 100 км/ч такой рестомод ускорится примерно за 4 секунды при максимальной скорости около 300 км/ч.

Одним из наиболее известных проектов, в которых участвовала RML Group, считается кроссовер Nissan Juke-R. Было построено всего пять таких машин, а отличительной особенностью Juke-R стал 3,8-литровый V6 от Nissan GT-R.

Превращать старую Ferrari в ещё более старую — как вам идея?

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