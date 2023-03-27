Британцы показали, как строят рестомоды за 1,6 миллиона долларов

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Британская компания RML Group, известная своими необычными тюнинг-проектами, опубликовала изображения ретрокупе Short Wheelbase на разных стадиях сборки. Это позволяет продемонстрировать производственный цикл. Сейчас фирма строит три автомобиля, и у каждого из них уже есть владелец. Цена RML Short Wheelbase, по некоторым данным, стартует с 1,35 миллиона фунтов или 1,6 миллиона долларов.
Одним из наиболее известных проектов, в которых участвовала RML Group, считается кроссовер Nissan Juke-R. Было построено всего пять таких машин, а отличительной особенностью Juke-R стал 3,8-литровый V6 от Nissan GT-R.