Британцы назвали самые ненадёжные машины

Британское издание What Car? обнародовало топ-25 самых ненадёжных автомобилей, состав­ленный в результате масштабного исследо­вания. Аналитики опросили более 16 тысяч авто­владельцев, предложив им оценить склонность их авто­мобилей к поломкам по 15 категориям. Перво­начально исследователи распределили все 178 моделей не старше 5 лет, по которым собрали информацию, по разным классам с отдельным рейтингом внутри, но в итоге составили отдель­ный список «абсолютных антилидеров».