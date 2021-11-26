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Британцы назвали самые ненадёжные машины

Новости

Дмитрий Елизаров

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Британское издание What Car? обнародовало топ-25 самых ненадёжных автомобилей, состав­ленный в результате масштабного исследо­вания. Аналитики опросили более 16 тысяч авто­владельцев, предложив им оценить склонность их авто­мобилей к поломкам по 15 категориям. Перво­начально исследователи распределили все 178 моделей не старше 5 лет, по которым собрали информацию, по разным классам с отдельным рейтингом внутри, но в итоге составили отдель­ный список «абсолютных антилидеров».

  • В исследовании были учтены не только число поломок, но и сложность их ремонта — внимание уделялось как стоимости починки, так и времени, которое она занимала. Самым ненадёжным автомобилем в исследовании издания оказался Nissan X‑Trail, выпускавшийся с 2014 по 2021 год здесь же в Британии: его рейтинг надёжности составил всего 59,7%.
  • На снижение рейтинга повлияли как раз проблемы с ремонтом: 24% сломавшихся машин чинили более недели. Столько же владельцев вынуждены были заплатить за ремонт более 1500 фунтов (около 150 тысяч рублей). С проблемами же в разных узлах автомобиля (чаще всего упоминалась электрика) столкнулись 39% обладателей этих кроссоверов.
  • Второе место антирейтинга с заметным отрывом занял Land Rover Discovery с дизельным двигателем: его показатель надёжности составил 72,1%. Процент простоя на ремонте у вседорожника оказался выше (42%), но сам ремонт обходился дешевле (всего 6% платили от 1000 до 1500 фунтов). На третьем месте Porsche Cayman с показателем 73,5%: чаще всего у спорткара возникали проблемы с подвеской и коробкой передач.
  • В пятёрку лидеров также вошли VW Touran и бензиновая Ford Fiesta, в десятку — дизельный Audi Q5, Range Rover Evoque предыдущего поколения, Volkswagen Polo, Jaguar E‑Pace и Range Rover. Замкнувший список британский внедорожник получил рейтинг 81,5%. Далее в списке значатся Peugeot 2008 предыдущего поколения, Land Rover Discovery Sport, Audi A6, актуальный Range Rover Evoque, Alfa Romeo Giulia, дизельный Range Rover Sport, Nissan Juke, Fiat 124 в версии от Abarth, Mercedes-Benz A‑класса, Peugeot 3008 с дизельным мотором, нынешнее поколение Audi A6, единственный электрокар в списке Jaguar I‑Pace, актуальный Opel Astra, Nissan Qashqai с дизельным двигателем, а замкнул топ‑25 Opel Mokka X, выпускавшийся до 2019 года. Рейтинг этого кроссовера — 87,3%.

По итогам схожего исследования, проведённого изданием Consumer Reports в США, самым ненадёжным автомобилем оказался Mercedes-Benz GLE, а возглавил рейтинг выносли­вости внедорожник Lexus GX.

Доверяете таким рейтингам?

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