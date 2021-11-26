Британцы назвали самые ненадёжные машины

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Британское издание What Car? обнародовало топ-25 самых ненадёжных автомобилей, составленный в результате масштабного исследования. Аналитики опросили более 16 тысяч автовладельцев, предложив им оценить склонность их автомобилей к поломкам по 15 категориям. Первоначально исследователи распределили все 178 моделей не старше 5 лет, по которым собрали информацию, по разным классам с отдельным рейтингом внутри, но в итоге составили отдельный список «абсолютных антилидеров».
По итогам схожего исследования, проведённого изданием Consumer Reports в США, самым ненадёжным автомобилем оказался Mercedes-Benz GLE, а возглавил рейтинг выносливости внедорожник Lexus GX.