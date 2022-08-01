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Британцы стали массово отказываться от отпуска из-за растущих цен на топливо

Новости

Кирилл Малышев

Продолжающийся рост цен на АЗС вынуждает жителей Великобритании пересматривать свои планы. Они сокращают свои поездки — как недлинные ежедневные, так и дальние единичные, пишет The Sun.

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  • По результатам опроса, каждый десятый автомобилист отказался от поездок в отпуск или на праздники. Респонденты признались, что из-за подорожавшего топлива они стали для них неподъёмными. Ещё 7% людей перестали навещать своих пожилых родственников.
  • Ездить на работу на машине перестали 12% опрошенных. При этом среди молодёжи от 18 до 24 лет показатель вырастает до 20%. Некоторые отказались от поездок с детьми до школы на автомобилях. А каждый десятый респондент возрастом до 34 лет заявил, что вообще продал машину.
  • Некоторые политики и общественные деятели призывают обратить на проблему пристальное внимание, так как она «пробивает дыру в карманах миллионов семей». Также звучат предложения пересмотреть налоговую и акцизную политику, чтобы топливо на АЗС стало доступнее.

Согласно последним исследованиям, на среднюю зарплату в России можно купить 1057,5 литра топлива. Это ставит нашу страну на 13-е место в рейтинге доступности бензина среди европейских стран. Лидирует Люксембург (2031,7 литра на одну зарплату), последнее место у Румынии (384,4 литра).

Вы считаете бензин в России доступным?

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