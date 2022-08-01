Британцы стали массово отказываться от отпуска из-за растущих цен на топливо

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Пятьдесят плюс: почему в России растут цены на бензин
Уникальная Ferrari 1954 года может уйти за 6,5–7,5 миллиона долларов
Кирилл Малышев
Продолжающийся рост цен на АЗС вынуждает жителей Великобритании пересматривать свои планы. Они сокращают свои поездки — как недлинные ежедневные, так и дальние единичные, пишет The Sun.
Согласно последним исследованиям, на среднюю зарплату в России можно купить 1057,5 литра топлива. Это ставит нашу страну на 13-е место в рейтинге доступности бензина среди европейских стран. Лидирует Люксембург (2031,7 литра на одну зарплату), последнее место у Румынии (384,4 литра).