Британцы из Radical готовят новый суперкар с 850-сильным мотором

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Дмитрий Елизаров
Компания Radical Performance, известная своими ультимативными трековыми спорткарами, анонсировала новую разработку. Сейчас она известна под названием Project 25 и, судя по опубликованным фото, будет отличаться экстремальной аэродинамикой. Новый суперкар пообещали оснастить 850-сильным V6 с двойным турбонаддувом, благодаря чему новинка займёт позицию флагмана. Полноценный дебют купе намечен на начало следующего года.
Цену суперкара Radical также не озвучивает, однако доступным такой болид не будет. К примеру, в 2020 году один из Radical RXC GT3, собранный в 2016 году, выставляли на продажу за 179 тысяч долларов.