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Британцы из Radical готовят новый суперкар с 850-сильным мотором
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Дмитрий Елизаров

Компания Radical Performance, известная своими ультимативными трековыми спорткарами, анонсировала новую разработку. Сейчас она известна под названием Project 25 и, судя по опубликованным фото, будет отличаться экстремальной аэродинамикой. Новый суперкар пообещали оснастить 850-сильным V6 с двойным турбонаддувом, благодаря чему новинка займёт позицию флагмана. Полноценный дебют купе намечен на начало следующего года.

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  • Название суперкара отсылает к 25-летнему юбилею компании, и Radical уже пообещала воплотить в новинке весь накопленный за это время гоночный опыт. Базироваться Project 25 будет на шасси линейки Radical RXC с пространственной рамой, что можно заметить по силуэту кокпита, но, судя по всему, получит ряд знаковых отличий.
  • Помимо более мощного мотора это ещё и более развитая аэродинамика с огромным антикрылом, массивным диффузором и характерными колёсными арками. На изображающем салон тизере можно заметить карбоновые дверные карты: это намёк на трековый характер суперкара.
  • Прочие технические подробности пока не обнародуются, при этом готовую машину уже показали некоторым избранным клиентам и дилерам. Производство Project 25 британцы запустят в четвёртом квартале следующего года, всего будет выпущено только 25 автомобилей.

Цену суперкара Radical также не озвучивает, однако доступным такой болид не будет. К примеру, в 2020 году один из Radical RXC GT3, собранный в 2016 году, выставляли на продажу за 179 тысяч долларов.

Слышали когда-нибудь о такой фирме?

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