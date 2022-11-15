Британцы из Radical готовят новый суперкар с 850-сильным мотором

Название суперкара отсылает к 25-летнему юбилею компании, и Radical уже пообещала воплотить в новинке весь накопленный за это время гоночный опыт. Базироваться Project 25 будет на шасси

линейки

Radical

RXC

с пространственной рамой, что можно заметить по силуэту кокпита, но, судя по всему, получит ряд знаковых отличий.