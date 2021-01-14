Британский автобренд Bristol решили возродить
Дмитрий Елизаров
Британский предприниматель Джейсон Уортон объявил о планах по возрождению производства автомобилей марки Bristol, ликвидированной весной 2020 года. Как передаёт Autocar, Уортон собирается не только возобновить сборку уже имеющихся моделей, но и создать совершенно новую.
Джейсон Уортон некоторое время назад завершил процедуру приобретения интеллектуальной собственности компании Bristol у её прежних владельцев, а также выкупил производственное оборудование.
Возрождение марки начнётся с возобновления выпуска моделей Fighter и 411. Однако в процессе подготовки спорткары планируется модернизировать. Уортон уже объявил о намерении заменить задний мост Bristol 411 на независимую подвеску. В честь модернизации обновлённый 411 получит имя Series 8 (производство модели в 2011 году завершилось на стадии Series 6).
Кроме того, инвестор собирается реформировать моторную гамму компании. Скажем, если Bristol Fighter во время выпуска во второй половине двухтысячных оснащался 10-цилиндровым мотором от Dodge Viper, то современные модели переведут на 6,4-литровый V8 Hemi от Chrysler. Ассистировать ему будет
8-диапазонный «автомат».
Ожидается, что первые прототипы возрождённой марки Bristol выйдут на дороги уже в нынешнем году, а в продаже появятся в
2022-м.Собирать машины будут исключительно вручную партиями по 8 единиц. А к середине десятилетия компания выпустит совершенно новую модель: предполагается, что четырёхместный спорткар обзаведётся тем же американским V8 и именем Buccaneer (в переводе — пират). При этом Уортон заявил, что уже получает запросы от потенциальных покупателей, хотя никакой конкретной информации пока предоставить не готов.
Компания Bristol Cars была ликвидирована около года назад после неудачной попытки поправить её финансовые дела: банкротом фирма была признана ещё в 2011 году.
В декабре стало известно о грядущем возрождении ещё одной британской марки — Alvis Cars, которая во время своей активной деятельности считалась прямым конкурентом Bentley. Фирма прекратила существование в 1967 году.