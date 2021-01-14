Британский автобренд Bristol решили возродить

Джейсон Уортон некоторое время назад завер­шил процедуру приобре­тения интеллекту­альной собствен­ности компании Bristol у её прежних владельцев, а также выкупил производ­ственное оборудование.

Возрождение марки начнётся с возобнов­ления выпуска моделей Fighter и 411. Однако в процессе подготовки спорткары планируется модерни­зировать. Уортон уже объявил о намерении заменить задний мост Bristol 411 на независимую подвеску. В честь модерни­зации обновлённый 411 получит имя Series 8 (произ­водство модели в 2011 году завер­шилось на стадии Series 6).

Кроме того, инвестор собирается реформи­ровать моторную гамму компании. Скажем, если Bristol Fighter во время выпуска во второй половине двух­тысячных оснащался 10-цилинд­ровым мотором от Dodge Viper, то современные модели переведут на 6,4-литровый V8 Hemi от Chrysler. Ассисти­ровать ему будет 8-диа ­пазонный «автомат».

Ожидается, что первые прототипы возрождённой марки Bristol выйдут на дороги уже в нынешнем году, а в продаже появятся в 2022-м. Собирать машины будут исключи­тельно вручную партиями по 8 единиц. А к середине десяти­летия компания выпустит совер­шенно новую модель: пред­полагается, что четырёх­местный спорткар обзаведётся тем же американ­ским V8 и именем Buccaneer (в переводе — пират). При этом Уортон заявил, что уже получает запросы от потенци­альных покупателей, хотя никакой конкретной информации пока предо­ставить не готов.

Компания Bristol Cars была ликвиди­рована около года назад после неудачной попытки поправить её финансовые дела: банкротом фирма была признана ещё в 2011 году.

В декабре стало известно о грядущем возрождении ещё одной британской марки — Alvis Cars, которая во время своей активной деятель­ности считалась прямым конкурентом Bentley. Фирма прекратила существо­вание в 1967 году.