В Россию привезли китайский кроссовер с «ноздрями» от BMW

Компания Brilliance объявила о начале продаж на россий­ском рынке компакт­ного кроссовера V3.

По габаритам Brilliance V3 немного уступает лидеру класса Hyundai Creta: длина китайского кроссовера составляет 4200 миллиметров, ширина — 1790 мм, высота — 1600 мм. Дорожный просвет — 170 мм.

Brilliance V3 оснащается только бензиновым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 107 лошадиных сил. Он сочетается с пяти­ступенчатыми коробками передач — базовой «механикой» или «автоматом», за который надо доплатить 40 000 ₽. Привод — только передний.

Всего предусмотрено две комплектации. В базовой Comfort (от 839 000 ₽) есть 17-дюймовые колёсные диски, две подушки безопас­ности, система стабили­зации, кондиционер, отделка салона искус­ствен­ной кожей, аудио­система и задний парктроник.