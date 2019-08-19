В Россию привезли китайский кроссовер с «ноздрями» от BMW
Николай Андреев
Компания Brilliance объявила о начале продаж на российском рынке компактного кроссовера V3.
По габаритам Brilliance V3 немного уступает лидеру класса Hyundai Creta: длина китайского кроссовера составляет 4200 миллиметров, ширина — 1790 мм, высота — 1600 мм. Дорожный просвет — 170 мм.
Brilliance V3 оснащается только бензиновым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 107 лошадиных сил. Он сочетается с пятиступенчатыми коробками передач — базовой «механикой» или «автоматом», за который надо доплатить 40 000 ₽. Привод — только передний.
Всего предусмотрено две комплектации. В базовой Comfort (от 839 000 ₽) есть 17-дюймовые колёсные диски, две подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, отделка салона искусственной кожей, аудиосистема и задний парктроник.
В топ-версии Deluxe (от 899 000 ₽) добавляются кожаный руль, мультимедийная система с семидюймовым экраном и Bluetooth, круиз-контроль и камера заднего вида.
Для сравнения: Hyundai Creta со 123-сильным 1.6, шестиступенчатой «механикой» и передним приводом стоит минимум 957 000 ₽.