Drako GTE: 1216 электрических сил за 1,25 миллиона долларов

В Россию привезли китайский кроссовер с «ноздрями» от BMW

Новости

Николай Андреев

  • Компания Brilliance объявила о начале продаж на россий­ском рынке компакт­ного кроссовера V3.

  • По габаритам Brilliance V3 немного уступает лидеру класса Hyundai Creta: длина китайского кроссовера составляет 4200 миллиметров, ширина — 1790 мм, высота — 1600 мм. Дорожный просвет — 170 мм.

  • Brilliance V3 оснащается только бензиновым 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 107 лошадиных сил. Он сочетается с пяти­ступенчатыми коробками передач — базовой «механикой» или «автоматом», за который надо доплатить 40 000 ₽. Привод — только передний.

  • Всего предусмотрено две комплектации. В базовой Comfort (от 839 000 ₽) есть 17-дюймовые колёсные диски, две подушки безопас­ности, система стабили­зации, кондиционер, отделка салона искус­ствен­ной кожей, аудио­система и задний парктроник.

  • В топ-версии Deluxe (от 899 000 ₽) добавляются кожаный руль, мульти­медийная система с семи­дюймовым экраном и Bluetooth, круиз-контроль и камера заднего вида.

Для сравнения: Hyundai Creta со 123-сильным 1.6, шести­ступенчатой «механикой» и передним приводом стоит минимум 957 000 ₽.

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