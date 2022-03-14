Bridgestone приостановит производство и ввоз шин в Россию

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Кирилл Малышев
Компания Bridgestone объявила о приостановке своего завода в Ульяновске. Также прекращён экспорт продукции в Россию, сообщается в заявлении японской компании, опубликованном в понедельник.
Также Bridgestone возвращает в Японию всех работающих в России экспатов вместе с семьями. Их насчитывается десять человек. Ранее о таком же распоряжении объявила Toyota. Из шинных компаний деятельность в нашей стране также приостановил немецкий Continental.