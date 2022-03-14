Bridgestone приостановит производство и ввоз шин в Россию

Поставки готовой продукции прекращены с понедельника, 14 марта. Решение об остановке производства принято сегодняшним днём, однако по факту линии замрут в пятницу, 18 марта. Перед этим будет проведено собрание с сотрудниками.

Российский рынок даёт компании Bridgestone около 2% выручки. Локальное производство обеспечивал завод в Ульяновске.

Также Bridgestone возвращает в Японию всех работающих в России экспатов вместе с семьями. Их насчитывается десять человек. Ранее о таком же распоряжении объявила Toyota. Из шинных компаний деятельность в нашей стране также приостановил немецкий Continental.