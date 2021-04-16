Водитель Hyundai заболтался по телефону и не заметил, как перепрыгнул мост
Дмитрий Елизаров
Инцидент в стиле «Форсажей» произошёл во Флориде: прыжок зафиксирован камерами наружного наблюдения. Как пишет Fox 35 Orlando, одним полётом дело не ограничилось — кроссовер ещё и сбил шлагбаум, перекрывающий въезд на мост. Личность водителя полиция пока не установила, несмотря на то, что наружные камеры зафиксировали номерные знаки автомобиля.
Местом для импровизированного трюка стал мост через реку Галифакс в городке Дейтона-Бич. На видео хорошо заметно, что Hyundai Santa Fe подъезжает к шлагбауму практически не снижая скорости. Удар оставляет на лобовом стекле кроссовера серьёзное повреждение, однако водителя это не останавливает.
Въезд на мост был перекрыт потому, что мост в это время разводили. Тем не менее кроссовер успел преодолеть расходящиеся части моста, совершив при этом небольшой прыжок. Что было дальше, камера не зафиксировала, однако местная пресса утверждает, что водитель кроссовера спокойно продолжил движение.
Когда кроссовер проезжает мимо камеры, можно заметить, что водитель говорит по телефону. По одной из версий, он просто не заметил шлагбаума и расходящихся половин моста. По другой — автору прыжка как раз в этот момент сообщали о событиях, требующих его немедленного участия (например, о несчастном случае с близким человеком). Тем не менее местные правоохранительные органы уже назвали случившееся «абсолютно противозаконным».
Один из самых известных мостов в России вскоре будет реконструирован. Знаменитый «Мост глупости» в Санкт-Петербурге, под которым застряло уже более двух сотен «Газелей», починят таким образом, чтобы обеспечить грузовикам спокойный проезд.