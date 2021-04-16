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Водитель Hyundai заболтался по телефону и не заметил, как перепрыгнул мост

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Дмитрий Елизаров

Инцидент в стиле «Форсажей» произошёл во Флориде: прыжок зафиксирован камерами наружного наблюдения. Как пишет Fox 35 Orlando, одним полётом дело не ограничилось — кроссовер ещё и сбил шлагбаум, пере­крывающий въезд на мост. Личность водителя полиция пока не установила, несмотря на то, что наружные камеры зафиксиро­вали номерные знаки автомобиля.

  • Местом для импровизированного трюка стал мост через реку Галифакс в городке Дейтона-Бич. На видео хорошо заметно, что Hyundai Santa Fe подъезжает к шлагбауму практически не снижая скорости. Удар оставляет на лобовом стекле кроссовера серьёзное повреждение, однако водителя это не останавливает.

  • Въезд на мост был перекрыт потому, что мост в это время разводили. Тем не менее кроссовер успел преодолеть расходящи­еся части моста, совершив при этом небольшой прыжок. Что было дальше, камера не зафиксиро­вала, однако местная пресса утверждает, что водитель кроссовера спокойно продолжил движение.

  • Когда кроссовер проезжает мимо камеры, можно заметить, что водитель говорит по телефону. По одной из версий, он просто не заметил шлагбаума и расходящихся половин моста. По другой — автору прыжка как раз в этот момент сообщали о событиях, требующих его немедленного участия (например, о несчастном случае с близким человеком). Тем не менее местные право­охранительные органы уже назвали случившееся «абсолютно противо­законным».

  • Один из самых известных мостов в России вскоре будет реконструирован. Знаменитый «Мост глупости» в Санкт-Петербурге, под которым застряло уже более двух сотен «Газелей», починят таким образом, чтобы обеспечить грузовикам спокойный проезд.

Как по-вашему, заболтался или нет?

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