Водитель Hyundai заболтался по телефону и не заметил, как перепрыгнул мост

Местом для импровизированного трюка стал мост через реку Галифакс в городке Дейтона-Бич. На видео хорошо заметно, что Hyundai Santa Fe подъезжает к шлагбауму практически не снижая скорости. Удар оставляет на лобовом стекле кроссовера серьёзное повреждение, однако водителя это не останавливает.

Въезд на мост был перекрыт потому, что мост в это время разводили. Тем не менее кроссовер успел преодолеть расходящи­еся части моста, совершив при этом небольшой прыжок. Что было дальше, камера не зафиксиро­вала, однако местная пресса утверждает, что водитель кроссовера спокойно продолжил движение.

Когда кроссовер проезжает мимо камеры, можно заметить, что водитель говорит по телефону. По одной из версий, он просто не заметил шлагбаума и расходящихся половин моста. По другой — автору прыжка как раз в этот момент сообщали о событиях, требующих его немедленного участия (например, о несчастном случае с близким человеком). Тем не менее местные право­охранительные органы уже назвали случившееся «абсолютно противо­законным».