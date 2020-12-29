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Нереальная скорость: китайцы разрушили гигантский мост за 10 секунд

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Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале агентства New China TV появилась видео­запись процесса контроли­руемого уничтожения моста через реку Сянцзян в провинции Хунань. Мост длиной 250 метров и шириной почти 10 метров исчез всего за 10 секунд.

  • Мост сносили направленными взрывами: на видео хорошо заметно, в каком именно порядке подрывают опоры и пролёты. При помощи взрывчатки уничтожили не только надводную часть моста, но и те его элементы, что распо­лагались над землёй. Каким образом обломки будут извлекать из воды, не уточняется.

  • По данным местной прессы, переправу снесли просто потому, что она пришла в негодность и представ­ляла опасность для тех, кто ею пользуется. Мост признали опасным после нескольких попыток ремонта.

  • Неподалёку от старой переправы уже введён в эксплу­атацию новый мост, построенный недавно. Он длиннее и шире, и поэтому имеет увеличенную пропускную способность.

  • В России тоже снесли мост через реку, правда, для местных жителей это оказалось сюрпризом. В мае прошлого года неизвестные, подпилив опоры, просто украли одну из секций моста через реку Умба в Мурманской области. Предполо­жительно, её сдали на металлолом.

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