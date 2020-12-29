Нереальная скорость: китайцы разрушили гигантский мост за 10 секунд

Мост сносили направленными взрывами: на видео хорошо заметно, в каком именно порядке подрывают опоры и пролёты. При помощи взрывчатки уничтожили не только надводную часть моста, но и те его элементы, что распо­лагались над землёй. Каким образом обломки будут извлекать из воды, не уточняется.

По данным местной прессы, переправу снесли просто потому, что она пришла в негодность и представ­ляла опасность для тех, кто ею пользуется. Мост признали опасным после нескольких попыток ремонта.

Неподалёку от старой переправы уже введён в эксплу­атацию новый мост, построенный недавно. Он длиннее и шире, и поэтому имеет увеличенную пропускную способность.