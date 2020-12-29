Нереальная скорость: китайцы разрушили гигантский мост за 10 секунд
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале агентства New China TV появилась видеозапись процесса контролируемого уничтожения моста через реку Сянцзян в провинции Хунань. Мост длиной 250 метров и шириной почти 10 метров исчез всего за 10 секунд.
Мост сносили направленными взрывами: на видео хорошо заметно, в каком именно порядке подрывают опоры и пролёты. При помощи взрывчатки уничтожили не только надводную часть моста, но и те его элементы, что располагались над землёй. Каким образом обломки будут извлекать из воды, не уточняется.
По данным местной прессы, переправу снесли просто потому, что она пришла в негодность и представляла опасность для тех, кто ею пользуется. Мост признали опасным после нескольких попыток ремонта.
Неподалёку от старой переправы уже введён в эксплуатацию новый мост, построенный недавно. Он длиннее и шире, и поэтому имеет увеличенную пропускную способность.
В России тоже снесли мост через реку, правда, для местных жителей это оказалось сюрпризом. В мае прошлого года неизвестные, подпилив опоры, просто украли одну из секций моста через реку Умба в Мурманской области. Предположительно, её сдали на металлолом.