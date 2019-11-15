Водительские права Брежнева ушли с молотка за 1,55 миллиона рублей

В правах, выданных в 1976 году, открыты все категории: Брежнев мог управлять мотоциклом, легковым автомобилем, грузовиком до 3,5 тонны, автобусом и машиной с прицепом. По информации специалистов аукционного дома, генсеку их подарил глава МВД Николай Щелоков в качестве шутки.

Талон предупреждений использовался в СССР для отметок грубых нарушений ПДД. Инспекторы ГАИ ставили в нём проколы и при большом количестве «дырок» права изымались. Разумеется, в талоне Брежнева проколов нет.