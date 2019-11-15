Водительские права Брежнева ушли с молотка за 1,55 миллиона рублей
Николай Андреев
Водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева продали во время торгов аукционного дома «Литфонд» за 1 550 000 рублей. Вместе с ними в комплекте шёл талон предупреждений.
В правах, выданных в 1976 году, открыты все категории: Брежнев мог управлять мотоциклом, легковым автомобилем, грузовиком до 3,5 тонны, автобусом и машиной с прицепом. По информации специалистов аукционного дома, генсеку их подарил глава МВД Николай Щелоков в качестве шутки.
Талон предупреждений использовался в СССР для отметок грубых нарушений ПДД. Инспекторы ГАИ ставили в нём проколы и при большом количестве «дырок» права изымались. Разумеется, в талоне Брежнева проколов нет.
Документы до сих пор в отличном состоянии – они всегда хранились на правительственной даче и генсек их никогда не использовал. Перед продажей их заламинировали.