Бренды концерна Volkswagen Group принимают заказы на электромобили только на 2023 год

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Volkswagen показал пикап на базе электровэна ID. Buzz
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Кирилл Малышев
Глава концерна Volkswagen Group Герберт Дисс заявил в интервью Financial Times о том, что портфель заказов на электромобили на этот год полностью сформирован. Если отправиться к дилеру какого-либо из брендов автогиганта сейчас, он примет заявку только на 2023 год.
Tesla за январь-март продала 310 000 машин. С общими для всей автоиндустрии сложностями компания справляется лучше всех. В планах марки расширить Гигафабрику в Шанхае, доведя её мощности до миллиона электромобилей в год.