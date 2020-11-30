От «Запорожца» до «Москвича»: лучшие объявления на Авто.ру

Автопроизводители, у которых (пока) нет кроссоверов: они существуют!

Подборки

Михаил Кондратьев

Они заполонили планету! От крошечных до огромных, от литровых до супер­каристых, от Hyundai до Rolls-Royce — кроссоверы там, кроссоверы здесь, кроссоверы везде! Тем интереснее выяснить, а остались ли ещё произ­водители, которые по какой-то неведомой причине до сих пор не производят такие, сверх­востребо­ванные машины? Оказывается, да!

Lancia

Бонджорно! Марка Lancia всё ещё с нами и даже делает успехи, хотя ни о каких кроссоверах там не слышали вовсе! Да чего уж: кажется, руко­водство бренда забыло даже слово­сочетание «модельный ряд». Тем не менее, в прошлом году она обошла по продажам в Европе компанию Alfa Romeo. И это при том, что «Лянча» предлагает всего одну модель — хэтчбек Ypsilon (хотя в 2019-м дилеры «Альфы» распо­лагали линейкой из пяти машин, включая остатки уже снятых с произ­водства), и только в Италии.

Конечно, так получилось скорее из-за резкого падения спроса на Alfa Romeo, хотя сам «Ипсилон» и любящие его итальянцы тоже не подкачали: относительно 2018 года продажи выросли примерно на 20 процентов до почти 60 тысяч штук.

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic
Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic
1/5
Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic

Модель, мягко говоря, немолодая (на конвейере с 2011 года), однако в 2020-м она обзавелась первой гибридной моди­фикацией (то есть Ypsilon на покой пока не собирается). Это «мягкий» гибрид с обивкой сидений из перера­ботанного пластико­вого мусора, собранного в Среди­земном море. М-м, мольто бене!

Chrysler

Давний знакомый итальянской марки по концерну FCA (если помните, раньше в линейке «Лянчи» были пере­лицо­ванные американские модели и наоборот — под шильдиком Chrysler прода­вались Ypsilon и Delta) тоже не может похвастать наличием кроссоверов. Сегодня линейка «Крайслера» состоит лишь из минивэнов Pacifica и Voyager, а также седана 300.

Попытка добавить вседорожник в линейку была пред­принята в середине 2000-х — с моделью Aspen, большим (семи­местным) рамным автомо­билем с парой V8 на выбор. Правда, плохо скрывающий в себе Dodge Durango «Крайслер» американской публике не полюбился и покинул рынок с результатом около 65 тысяч продаж за четыре года.

Chrysler Aspen
Chrysler Aspen
1/7
Chrysler Aspen

До 2016-го американская марка предлагала также компактную четырёх­дверку 200. Модель выпускалась с 2010 года и в 2014-м сменила поколение, причём в новом обличии поначалу вызывала немалый интерес у публики. Однако объёмы сбыта всё же не удовлет­ворили руковод­ство концерна, и через пару лет «двухсотку» бросили на обочине истории.

Ram

И ещё один бренд альянса FCA (который после слияния с PSA Group превратился в мегаальянс Stellantis), не участвующий в охоте за сердцами покупа­телей кроссоверов. Ram, даром что стал само­стоятель­ным в начале 2010-х, по-прежнему выпускает исключи­тельно пикапы и пару коммер­ческих моделей — и никаких вам ряженых паркетников, только хардкор!

Ram 1500 TRX
Ram 1500 TRX
1/6
Ram 1500 TRX

Зато со своей профильной продукцией у бренда всё в порядке, и в 2020-м он заслужил статус произво­дителя мощнейшего серийного пикапа на планете — 712-сильного 1500 TRX. У него компрессорный V8 объёмом 6,2 литра (881 Нм) и усиленный восьми­ступенчатый «автомат», более жёсткая рама и усовер­шенство­ванная подвеска, а также специально разра­ботанные шины и лонч-контроль. Произво­дитель называет его «альфа-хищником мира пикапов». Ждём ответа от Ford, который такой же привер­жен­ностью грузо­вичкам похвастать не может: вседорож­ников у Форда навалом.

Smart

От большого — к малому. Пускай марка Smart за свою историю придумала больше одной (и даже больше двух) вариации на тему «мини», никаких намёков на нано­кроссовер никогда не было. Впрочем, нельзя сказать, что бренд не идёт в ногу со временем, ведь с 2019 года он выпускает исключи­тельно электрокары!

Да, теперь «Смарты» могут быть только с батарейками (17,6 кВт·ч) и 82-сильными (160 Нм) электро­моторами. Разгон до 100 км/ч занимает 11,6–12,7 секунды при максимальной скорости 130 км/ч, запас хода тоже скромный: 140–159 километров.

Электрические «Смарты», представленные в 2019 году
Электрические «Смарты», представленные в 2019 году.
1/5
Электрические «Смарты», представленные в 2019 году

Актуальная линейка марки состоит из трёх- и пяти­дверного хэтчбеков, а также двух­местного кабри­олета. Они будут выпускаться до 2022 года, после этого появятся модели нового поколения разработки Geely (китайцам сейчас принадлежит 50 процентов акций Smart). И вот уже среди них могут оказаться автомобили покрупнее.

Lotus

Британского производителя спорткаров (а теперь ещё и гиперкаров) объединяет со «Смартом» не только отсут­ствие крос­соверов в линейке, но и «китайское» будущее, благодаря которому ситуация может вскоре измениться. Так, относи­тельно скоро у «Лотуса» должен появиться электриче­ский кроссовер, который будут выпускать на новом заводе концерна Geely.

Вообще о планах британцев построить вседорожник стало известно ещё в 2016 году. Тогда пред­полагалось разработать модель с гибридной силовой установкой, но сейчас проект пере­ориенти­рован на полностью электри­ческий вариант. За основу в Lotus намерены взять новую платформу от Geely, и на этом подроб­ности о первом кроссовере марки пока заканчи­ваются.

Представленный в 2019 году электрогиперкар Lotus Evija
Представленный в 2019 году электрогиперкар Lotus Evija
1/5
Представленный в 2019 году электрогиперкар Lotus Evija

Пока же британцы по-прежнему предлагают компактные спорткары Elise, Exige и Evora, а также 2000-сильное суперкупе Evija. Ожидается, что в 2021-м появится ещё одна небольшая и очень лёгкая модель на новой платформе.

McLaren / Koenigsegg / Pagani

А вот в McLaren выпускать кроссовер совсем не собираются и время от времени прямо заявляют об этом. Мол, ничего крутого в «спортивно-утилитарных» машинах нет, да и не соответ­ствуют подобные модели философии марки. А те компании, которые их выпускают, делают это исключи­тельно ради прибыли, что также не в стиле британцев.

В Koenigsegg тоже не горят желанием построить SUV (сам Кристиан фон Кёниг­сегг считает, что спортивные автомо­били и «спортивно-утилитар­ные» ничего общего не имеют), но у некоторых других коллег по цеху всё-таки иные мнения…

Это — самый практичный McLaren на сегодня. Модель GT обладает двумя багажниками общей вместительностью в 570 литров
Это — самый практичный McLaren на сегодня. Модель GT обладает двумя багажниками общей вместительностью в 570 литров
1/6
Это — самый практичный McLaren на сегодня. Модель GT обладает двумя багажниками общей вместительностью в 570 литров

Например, Горацио Пагани совсем не против такой модели — был бы покупатель. И в 2020-х она может появиться, на платформе Mercedes-Benz и с ценником в районе трёх миллионов евро. Ну, а Ferrari уже вывела будущий кроссовер на тесты, премьера новинки заплани­рована на 2022 год. В самом деле, должен же кто-то бросить вызов «Урусу»!

Bugatti

Наконец, ещё одна хорошо известная марка без кроссовера, хотя и тут почти с уверен­ностью можно добавлять слово «пока». Разговоры о разработке вседорож­ного Bugatti поползли ещё с середины 2019 года, а позднее глава марки Стефан Винкель­манн заявил, что в случае выпуска модель станет самой дорогой в сегменте. При этом новинка будто бы не получится кроссовером в привычном понимании, а явит собой скорее вмести­тельную (четырёх­местную) машину с некоторым внедорожным потенциалом.

По слухам, это может быть трёхдверная модель либо с тысяче­сильной гибридной силовой установкой (V8 от Lamborghini Urus плюс два электро­мотора), либо полностью электрической — с начинкой от хорватского произ­водителя электро­суперкаров Rimac. В любом случае ей светит роль локомотива продаж марки.

Bugatti Galibier Concept
Bugatti Galibier Concept
1/6
Bugatti Galibier Concept

С помощью этого концепта в 2009–2010 годах «Бугатти» исследовала возмож­ность запуска большого люксового авто­мобиля, однако дальше прото­типа дело не зашло. Поговари­вают, что руководству VW категорически не понравился внешний вид пятидверки.

Будущее Bugatti вызывает вопросы, но в любом случае не стоит забывать, что Urus начали готовить ещё при Винкель­манне на посту главы Lamborghini, а значит, топ-менедж­мент французской марки в целом должен быть не против чего-нибудь очень практичного и басно­словно дорогого.

У вас кроссовер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение