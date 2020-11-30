Автопроизводители, у которых (пока) нет кроссоверов: они существуют!

Бонджорно! Марка Lancia всё ещё с нами и даже делает успехи, хотя ни о каких кроссоверах там не слышали вовсе! Да чего уж: кажется, руко­водство бренда забыло даже слово­сочетание «модельный ряд». Тем не менее, в прошлом году она обошла по продажам в Европе компанию Alfa Romeo. И это при том, что «Лянча» предлагает всего одну модель — хэтчбек Ypsilon (хотя в 2019-м дилеры «Альфы» распо­лагали линейкой из пяти машин, включая остатки уже снятых с произ­водства), и только в Италии.

Конечно, так получилось скорее из-за резкого падения спроса на Alfa Romeo, хотя сам «Ипсилон» и любящие его итальянцы тоже не подкачали: относительно 2018 года продажи выросли примерно на 20 процентов до почти 60 тысяч штук.