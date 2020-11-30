Автопроизводители, у которых (пока) нет кроссоверов: они существуют!
Михаил Кондратьев
Они заполонили планету! От крошечных до огромных, от литровых до суперкаристых, от Hyundai до Rolls-Royce — кроссоверы там, кроссоверы здесь, кроссоверы везде! Тем интереснее выяснить, а остались ли ещё производители, которые по какой-то неведомой причине до сих пор не производят такие, сверхвостребованные машины? Оказывается, да!
Lancia
Бонджорно! Марка Lancia всё ещё с нами и даже делает успехи, хотя ни о каких кроссоверах там не слышали вовсе! Да чего уж: кажется, руководство бренда забыло даже словосочетание «модельный ряд». Тем не менее, в прошлом году она обошла по продажам в Европе компанию Alfa Romeo. И это при том, что «Лянча» предлагает всего одну модель — хэтчбек Ypsilon (хотя в
Конечно, так получилось скорее из-за резкого падения спроса на Alfa Romeo, хотя сам «Ипсилон» и любящие его итальянцы тоже не подкачали: относительно 2018 года продажи выросли примерно на 20 процентов до почти 60 тысяч штук.
Модель, мягко говоря, немолодая (на конвейере с 2011 года), однако в
Chrysler
Давний знакомый итальянской марки по концерну FCA (если помните, раньше в линейке «Лянчи» были перелицованные американские модели и наоборот — под шильдиком Chrysler продавались Ypsilon и Delta) тоже не может похвастать наличием кроссоверов. Сегодня линейка «Крайслера» состоит лишь из минивэнов Pacifica и Voyager, а также седана 300.
Попытка добавить вседорожник в линейку была предпринята в середине
До 2016-го американская марка предлагала также компактную четырёхдверку 200. Модель выпускалась с 2010 года и в
Ram
И ещё один бренд альянса FCA (который после слияния с PSA Group превратился в мегаальянс Stellantis), не участвующий в охоте за сердцами покупателей кроссоверов. Ram, даром что стал самостоятельным в начале
Зато со своей профильной продукцией у бренда всё в порядке, и в
Smart
От большого — к малому. Пускай марка Smart за свою историю придумала больше одной (и даже больше двух) вариации на тему «мини», никаких намёков на нанокроссовер никогда не было. Впрочем, нельзя сказать, что бренд не идёт в ногу со временем, ведь с 2019 года он выпускает исключительно электрокары!
Да, теперь «Смарты» могут быть только с батарейками (17,6 кВт·ч) и 82-сильными (160 Нм) электромоторами. Разгон до
Актуальная линейка марки состоит из трёх- и пятидверного хэтчбеков, а также двухместного кабриолета. Они будут выпускаться до 2022 года, после этого появятся модели нового поколения разработки Geely (китайцам сейчас принадлежит 50 процентов акций Smart). И вот уже среди них могут оказаться автомобили покрупнее.
Lotus
Британского производителя спорткаров (а теперь ещё и гиперкаров) объединяет со «Смартом» не только отсутствие кроссоверов в линейке, но и «китайское» будущее, благодаря которому ситуация может вскоре измениться. Так, относительно скоро у «Лотуса» должен появиться электрический кроссовер, который будут выпускать на новом заводе концерна Geely.
Вообще о планах британцев построить вседорожник стало известно ещё в 2016 году. Тогда предполагалось разработать модель с гибридной силовой установкой, но сейчас проект переориентирован на полностью электрический вариант. За основу в Lotus намерены взять новую платформу от Geely, и на этом подробности о первом кроссовере марки пока заканчиваются.
Пока же британцы по-прежнему предлагают компактные спорткары Elise, Exige и Evora, а также 2000-сильное суперкупе Evija. Ожидается, что в
McLaren / Koenigsegg / Pagani
А вот в McLaren выпускать кроссовер совсем не собираются и время от времени прямо заявляют об этом. Мол, ничего крутого в «спортивно-утилитарных» машинах нет, да и не соответствуют подобные модели философии марки. А те компании, которые их выпускают, делают это исключительно ради прибыли, что также не в стиле британцев.
В Koenigsegg тоже не горят желанием построить SUV (сам Кристиан фон Кёнигсегг считает, что спортивные автомобили и «спортивно-утилитарные» ничего общего не имеют), но у некоторых других коллег по цеху всё-таки иные мнения…
Например, Горацио Пагани совсем не против такой модели — был бы покупатель. И в
Bugatti
Наконец, ещё одна хорошо известная марка без кроссовера, хотя и тут почти с уверенностью можно добавлять слово «пока». Разговоры о разработке вседорожного Bugatti поползли ещё с середины 2019 года, а позднее глава марки Стефан Винкельманн заявил, что в случае выпуска модель станет самой дорогой в сегменте. При этом новинка будто бы не получится кроссовером в привычном понимании, а явит собой скорее вместительную (четырёхместную) машину с некоторым внедорожным потенциалом.
По слухам, это может быть трёхдверная модель либо с тысячесильной гибридной силовой установкой (V8 от Lamborghini Urus плюс два электромотора), либо полностью электрической — с начинкой от хорватского производителя электросуперкаров Rimac. В любом случае ей светит роль локомотива продаж марки.
С помощью этого концепта в 2009–2010 годах «Бугатти» исследовала возможность запуска большого люксового автомобиля, однако дальше прототипа дело не зашло. Поговаривают, что руководству VW категорически не понравился внешний вид пятидверки.
Будущее Bugatti вызывает вопросы, но в любом случае не стоит забывать, что Urus начали готовить ещё при Винкельманне на посту главы Lamborghini, а значит, топ-менеджмент французской марки в целом должен быть не против чего-нибудь очень практичного и баснословно дорогого.