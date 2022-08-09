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Китайский бренд Tank запустил в России сертификацию конкурента Toyota Land Cruiser Prado

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Кирилл Малышев

Входящий в состав корпорации Great Wall Motor бренд Tank начал процесс сертификации своих внедорожников для российского рынка. Модель 500 привезена в нашу страну и приступила к тестам, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники.

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  • Tank 500 длиной 5070 миллиметров является китайским аналогом Toyota Land Cruiser Prado. Рамный внедорожник оснащён бензиновым мотором V6. При трёх литрах рабочего объёма и турбине двигатель развивает 354 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. К нему прилагаются 9-ступенчатый «автомат», полный привод и 11 ездовых режимов.
  • Модель отличается богатой отделкой (предусмотрено несколько уровней оснащения), медиасистемой с экраном на 14,6 дюйма и аналоговыми часами на приборной панели. Салон  трёхрядный. Клиренс Tank 500 составляет 224 миллиметра, он может преодолевать брод глубиной до 800 миллиметров.
  • О грядущем появлении марки Tank в России было объявлено в середине июля, когда бренд презентовали на первом экспортном рынке, — в Саудовской Аравии. Точные сроки выхода неизвестны. Скорее всего, это будет весна-лето 2023 года.

В линейке Tank есть модели с индексами от 300 до 800. Скорее всего, вторым внедорожником бренда в России станет Tank 300, стоимость которого в Китае стартует от 1,7 миллиона рублей.

Как вам такие «Танки»?

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