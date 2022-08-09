Китайский бренд Tank запустил в России сертификацию конкурента Toyota Land Cruiser Prado

О грядущем появлении марки Tank в России было объявлено в середине июля, когда бренд презентовали на первом экспортном рынке, — в Саудовской Аравии. Точные сроки выхода неизвестны. Скорее всего, это будет весна-лето 2023 года.

В линейке Tank есть модели с индексами от 300 до 800. Скорее всего, вторым внедорожником бренда в России станет Tank 300, стоимость которого в Китае стартует от 1,7 миллиона рублей.