Китайский бренд Tank запустил в России сертификацию конкурента Toyota Land Cruiser Prado

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Танки! Самый полный гид по линейке китайских внедорожников со звучным названием Tank
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Кирилл Малышев
Входящий в состав корпорации Great Wall Motor бренд Tank начал процесс сертификации своих внедорожников для российского рынка. Модель 500 привезена в нашу страну и приступила к тестам, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники.
В линейке Tank есть модели с индексами от 300 до 800. Скорее всего, вторым внедорожником бренда в России станет Tank 300, стоимость которого в Китае стартует от 1,7 миллиона рублей.