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Бренд Tank запустят в России в этом году: рассекречены модели и двигатели
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Кирилл Малышев

До конца текущего года в России появится бренд Tank. Концерн Great Wall в рамках специальной пресс-конференции в Москве в четверг объявил, что это случится в ноябре. Линейку в России откроют модели 300 и 500. Поставки стартуют в начале 2023 года.

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Tank 300

  • Первоначально в продаже появятся импортируемые автомобили. Локализация внедорожников Tank стоит в планах, но Great Wall предстоит оценить её целесообразность.
  • Назвали и двигатели, которые появятся в России: 2.0 с турбонаддувом мощностью 220 лошадиных сил и крутящим моментом 387 Нм и 3.0 V6 с отдачей 299 сил и 500 Нм. Анонсированы также гибриды — обычный и подзаряжаемый.
  • Tank 300 спроектирован на рамной платформе с двойными поперечными рычагами спереди и неразрезным мостом сзади. При длине в 4760 миллиметров и колёсной базе 2750 миллиметров он на 25 миллиметров короче, чем УАЗ Патриот, но при этом превосходит российский аналог по величине дорожного просвета: 224 миллиметра против 210-ти.
  • В Китае внедорожник оснащается 2,0-литровым турбомотором (227 л.с., 387 Нм). Сочетается он с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод колёс у модели подключаемый полный, с понижающей передачей и блокировками межколёсных дифференциалов. Стоимость внедорожника составляет от 175 8000 юаней (27,2 тысячи долларов).
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Tank 500

  • Tank 500 при длине 5070 миллиметров и колёсной базе 2850 миллиметров является одноклассником Toyota Land Cruiser. На внутреннем рынке модель комплектуется безальтернативным битурбомотором 3.0 V6 с 48-вольтовым стартер-генератором, который выдаёт 354 лошадиные силы и 500 Нм. Коробка передач — 9‑ступен­чатый «автомат». Блокируются оба межколёсных дифференциала, а в трансмиссии предусмотрено 11 режимов работы. Цены на модель стартуют от 335 000 юаней (52,7 тысячи долларов).
  • Для реализации моделей Tank в России создадут дилерскую сеть. Она будет отдельной от Haval.
  • На сегодня в статусе серийных моделей и предсерийных прототипов представлено пять внедорожников Tank с индексами 300, 400, 500, 700, 800. Россия станет вторым экспортным рынком для «Танков» после Саудовской Аравии.

Первенец бренда — внедорожник Т300 — вышел в 2020 году. Изначально — под маркой Wey, другим подразделением Great Wall. Весной 2021-го бренд стал самостоятельным.

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