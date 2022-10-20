Бренд Tank запустят в России в этом году: рассекречены модели и двигатели

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Танки! Самый полный гид по линейке китайских внедорожников со звучным названием Tank
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Кирилл Малышев
До конца текущего года в России появится бренд Tank. Концерн Great Wall в рамках специальной пресс-конференции в Москве в четверг объявил, что это случится в ноябре. Линейку в России откроют модели 300 и 500. Поставки стартуют в начале 2023 года.
Первенец бренда — внедорожник Т300 — вышел в 2020 году. Изначально — под маркой Wey, другим подразделением Great Wall. Весной 2021-го бренд стал самостоятельным.