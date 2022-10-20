Бренд Tank запустят в России в этом году: рассекречены модели и двигатели

Tank 300 спроектирован на рамной платформе с двойными поперечными рычагами спереди и неразрезным мостом сзади. При длине в 4760 миллиметров и колёсной базе 2750 миллиметров он на 25 миллиметров короче, чем УАЗ Патриот, но при этом превосходит российский аналог по величине дорожного просвета: 224 миллиметра против 210-ти.