Министр транспорта готов пересесть на автомобиль Lada, но с условием

В России появятся внедорожники Tank из Китая

Новости

Кирилл Малышев

Суббренд Tank хорошо известной в России китайской компании Great Wall вышел на первый экспортный рынок. Марку представили в Саудовской Аравии и в рамках этого мероприятия озвучили перспективу появления бренда в России, пишет портал OFweek.

Читайте нас в Дзене!
  • Саудовская Аравия, где дилеры Great Wall работают с 2017 года, лишь первый пункт в программе внешних поставок «Танков». Внедорожники также появятся в России, Австралии, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Более детальной информации о сроках выхода на новые рынки представители марки не раскрыли.
  • На презентации в Эр-Рияде Great Wall объявила, что продажи корпорации за пределами Китая превысили миллион автомобилей.
  • Не исключено, что на нашем рынке модели Tank появятся после локализации производства на собственном заводе материнского концерна под Тулой. Сейчас на нём собирается вся гамма представленных в России моделей Haval: рамный внедорожник H9, кроссоверы Jolion, F7, F7x и последняя новинка Dargo.

В России уже запатентованы несколько моделей марки Tank: 300, 700 и 800. Все они имеют рамную конструкцию. Патент не означает скорый выход модели на рынок. Это просто способ защитить права на дизайн. Весомым шагом будет прохождение сертификации и получение ОТТС, однако «Танки» пока не начали этот процесс.

Купили бы «Танк» вместо УАЗа или Тойоты?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение