В России появятся внедорожники Tank из Китая

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Танки! Самый полный гид по линейке китайских внедорожников со звучным названием Tank
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Кирилл Малышев
Суббренд Tank хорошо известной в России китайской компании Great Wall вышел на первый экспортный рынок. Марку представили в Саудовской Аравии и в рамках этого мероприятия озвучили перспективу появления бренда в России, пишет портал OFweek.
В России уже запатентованы несколько моделей марки Tank: 300, 700 и 800. Все они имеют рамную конструкцию. Патент не означает скорый выход модели на рынок. Это просто способ защитить права на дизайн. Весомым шагом будет прохождение сертификации и получение ОТТС, однако «Танки» пока не начали этот процесс.