Все свои: широкие обвесы из России, которые покорили Америку

Автобренды уходят из России: что будет с продажами, обслуживанием и гарантией

Разбор

Екатерина Демишева

Автомобильные компании из Европы постепенно снижают активность на рынке, а некоторые даже прощаются с российскими активами. Вслед за уходом Renault об ограничении деятельности заявила Volkswagen Group. По данным Авто.ру, компания не планирует возобновлять производство до конца года и отказывается от мощностей на заводе в Нижнем Новгороде из-за санкций в отношении ГАЗа.

Однако дилеры пока продают автомобили и намерены продолжать свою работу. Рассказываем, есть ли ещё в наличии автомобили уходящих марок, можно ли сегодня заказать новинку европейской сборки и как дилеры и импортёры выполняют сервисные, а также гарантийные обязательства перед клиентами.

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Запасов на складах импортёров ещё много

Сейчас стабильными можно назвать только поставки машин китайских производителей. Корейские бренды испытывают логистические сложности, но тоже продолжают привозить машины. А вот европейские марки и японские компании полностью остановили поставки и отгружают дилерам только машины со складов в России.

Как заявил Журналу Авто.ру генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич, Skoda, Volkswagen, Mazda и многие другие компании осуществляют отгрузки остатков автомобилей из запасов со своих складов. Причём клиентам зачастую предлагают машины 2021 года выпуска, хотя ещё полгода назад рынок якобы был в дефиците.

«Сейчас ещё есть автомобили на складах автопроизводителей и дилеров. Этого запаса должно хватить на несколько месяцев. Мы сейчас находимся в активной фазе трансформации бизнеса. Варианты есть, но пока преждевременно говорить о какой-либо системности», — считает Терлюкевич.

Директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев подтвердил, что массовых поставок автомобилей из Германии давно нет. Но это не значит, что их не будет в дальнейшем. Сейчас, по словам топ-менеджера, идёт юридическая работа внутри представительств с целью определить, что можно отгружать, а что нет. 

Заказать сегодня новый автомобиль на заводе невозможно, говорит дилер. И давать какие-либо прогнозы участники рынка опасаются. «Предпосылок для нормализации обстановки в автомобильной отрасли на данный момент нет, несмотря на отсутствие громких заявлений от большинства марок о приостановке деятельности в РФ», — комментирует Тюктеев.

Тем, кто успел заказать и внести предоплату за модель европейского бренда, просто не повезло: машины так и не приехали, говорит генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский. Однако клиенты не забирают деньги, а всё ещё продолжают ждать заказанные машины, отмечает эксперт, хотя смысла в этом мало.

«В текущей ситуации автомобили в каких-то значимых объёмах поставляют только ряд китайских и корейских брендов. Но при этом вертикальный рост стоимости снизил спрос, который и без того находится на близкой к нулю отметке. Автомобили, которые были заказаны и даже предоплачены, не поступили и вряд ли поступят на наш рынок», — поясняет эксперт.

Дилеры не ждут, что ситуация быстро нормализуется, поэтому и не прогнозируют снижения цен. И уход отдельных производителей с рынка, по мнению представителя «Автодома», в этой ситуации фактически ни на что не влияет. Запасов новых автомобилей в дилерских центрах, по мнению эксперта, хватит на 4–6 месяцев, но цены на них совсем не отражают их реальную стоимость. «Это рынок, цена формируется исходя из котировок рынка и действий импортёров», — объясняет дилер.

Ренат Тюктеев из «Авилона» полагает, что запасы кончатся раньше, и если отгрузки не будут возобновлены, то страну ждёт пауза в продажах на долгие месяцы. «Количество машин на складах дилеров продолжает снижаться. Запасов осталось где-то на 2–4 месяца торговли, в зависимости от калибра того или иного дилера. Наш запас — на 4 месяца, и выбор машин ещё есть. Но это конечная история».

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Параллельный импорт пока помогает только с запчастями

Альтернативные и так называемые «серые» каналы ввоза для дилеров сейчас не работают. Представитель «Автодома» Андрей Ольховский уточнил, что ситуация с рынком новых автомобилей в Европе не намного лучше российской, так как кризис негативно влияет на работу всех сборочных заводов в Европе, некоторые из которых тоже останавливаются из-за нехватки комплектующих.

Дилеры утверждают, что изучили разные каналы доставки машин и пришли к выводу, что пока самым рабочим вариантом остаётся… распродажа складских остатков. «Потребитель тоже это понимает и предпочитает не рисковать, покупая автомобиль из текущей складской программы. Разумеется, при отсутствии в дальнейшем поставок машин силами их производителей мы восполним этот дефицит параллельными каналами импорта, эта работа уже ведётся», — поясняет представитель «Авилона» Ренат Тюктеев.

Пока же параллельный импорт работает только в отношении запчастей, но не автомобилей — в первую очередь, из-за необходимости таможенного оформления и сертификации, что сейчас фактически доступно для физических лиц, но не для юридических, объясняет президент Ассоциации РОАД Вячеслав Зубарев. Эксперт добавляет, что сложностей с поставками много, а цены из-за этого сильно растут: «Производители отвечали на наши письма, что не одобряют использование запчастей-аналогов. Дилеры сходятся во мнении, что будет существенное удорожание автомобилей при увеличении логистической цепочки. При этом учтите общий дефицит автомобилей в мире просто невозможно прийти на завод и купить там автомобиль».

Одним из вариантов преодоления кризиса Ольховский видит переход на китайские электрокары: «Законодательная поддержка государства должна сосредоточиться на нашем будущем — нужно в сжатые сроки развивать инфраструктуру зарядных станций, что будет хорошим драйвером для поставок электромобилей. Государство должно дать преференции, которые будут стимулом для покупки электрокаров, и бесплатной парковкой тут не обойтись. Нам нужны нулевые пошлины и нулевой НДС на ввоз таких автомобилей».

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Гарантийное обслуживание выполняется

На сегодня с гарантией и периодическим обслуживанием автомобилей критических проблем у дилеров нет. Все обязательства компании выполняют — это подтвердили во всех опрошенных Журналом Авто.ру дилерских центрах, а также в РОАД.

По словам Рената Тюктеева из «Авилона», в мае сервисные центры продолжают оказывать весь спектр услуг в штатном режиме. Производители поддерживают гарантию и компенсируют затраты дилерам. При этом некоторые марки даже разрешили дилерам самостоятельно ввозить оригинальные запасные части без отдельной сертификации. «Для себя мы нашли способы решения этого вопроса, и без запасных частей не останемся», — поясняет дилер.

Другие дилерские центры пока тоже не жалуются на отсутствие деталей. Дефицит оригинальных запчастей наблюдается, скорее, на рынке частных продаж и неофициального сервисного обслуживания.

Обзвон нескольких московских дилеров разных марок подтвердил слова топ-менеджеров автосалонов. Например, в дилерском центре Haval объяснили, что запчасти есть и продолжают регулярно поступать из Китая. А в соседнем салоне Land Rover сказали, что расходников на центральном складе хватает на базовое обслуживание, но новых поставок нет, а заказать какие-то редкие детали сейчас невозможно.

Дилеры Lada никаких проблем с запчастями и обслуживанием машин не испытывают. А вот при гарантийном обращении к дилеру Renault вышла заминка. Поначалу владельцу машины отказали в ремонте, сославшись на уход марки из России. Но при личном визите в дилерский центр объяснили, что не могут взять машину до тех пор, пока не закончится процесс смены юрлиц. Впрочем, тут же предложили приехать через две недели и записали автомобиль в сервис.

Нехватки расходников не испытывают и дилеры Volkswagen, которые даже сейчас продолжают получать востребованные запчасти и детали из-за границы. Однако при гарантийном обращении дилер сразу предупреждает, что некоторые дорогие и редкие узлы сейчас могут оказаться недоступными.

Интересно, что при попытке записаться на обслуживание автомобиля Volkswagen в неофициальном специализированном сервисе корреспонденту Авто.ру предложили самостоятельно поискать масла и фильтры, сославшись на отсутствие расходников на складе. Впрочем, в течение 10 минут представитель сервиса самостоятельно нашёл всё нужное и прислал расчёт стоимости обслуживания: цены на расходники почти соответствовали расценкам официального дилера, но сами работы сервис готов был сделать почти вдвое дешевле. Закупить неоригинальные масла и фильтры сервис отказался, сославшись на риски, но был готов обслужить машину, если владелец привезёт всё самостоятельно.

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Готовы ездить на машине уходящей их России марки?

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