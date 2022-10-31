Бренд Skywell представил первую модель для России: комплектации и цены

Материал по теме
Интересные китайские автомобили, которые скоро появятся в России
Bridgestone начал искать покупателя на российские активы
Кирилл Малышев
В рамках презентации своей первой модели ET5 в понедельник новый китайский бренд Skywell рассказал, что получил около 70 заявок на дилерство из разных регионов России. В этом году компания рассчитывает открыть 20 шоурумов. Электрокроссовер ET5 будет доступен в двух комплектациях — Comfort и Luxury — по цене от 4,48 миллиона и от 4,98 миллиона рублей соответственно. Первые машины появятся у дилеров в ноябре.
В 2023 году Skywell откроет в России ещё 10 дилерских центров. Компания акцентировала внимание, что будет продавать свои машины через традиционные каналы, а не онлайн.