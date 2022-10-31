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Бренд Skywell представил первую модель для России: комплектации и цены
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Кирилл Малышев

В рамках презентации своей первой модели ET5 в понедельник новый китайский бренд Skywell рассказал, что получил около 70 заявок на дилерство из разных регионов России. В этом году компания рассчитывает открыть 20 шоурумов. Электрокроссовер ET5 будет доступен в двух комплектациях — Comfort и Luxury — по цене от 4,48 миллиона и от 4,98 миллиона рублей соответственно. Первые машины появятся у дилеров в ноябре.

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  • Доступный для заказа в России электрокроссовер Skywell ET5 относится к среднеразмерному сегменту. Его габариты составляют 4698х1908х1696 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно при базе 2800 миллиметров. В числе его конкурентов, в частности, — Skoda Kodiaq и Chery Tiggo 8 Pro. При этом третий ряд сидений недоступен даже за доплату.
  • Уже в базовой комплектации у ET5 есть, среди прочего, электроприводы передних сидений и двери багажника, медиадисплей диагональю 12,8 дюйма, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон, 19-дюймовые литые диски, светодиодные фары. В топовой версии передняя оптика станет лазерной, а список допоборудования пополнят система кругового обзора, панорамная крыша.
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  • Модель оснащена 204-сильным мотором и 72-киловаттной батареей. Привод колёс — только передний, запас хода по циклу NEDC составляет 520 километров. До сотни кроссовер разгоняется за 9,6 секунды, максимальная скорость ограничена на 150 км/ч.
  • Зарядные разъёмы ET5 совместимы с российскими зарядными станциями. От быстрой станции (в Москве это до 50 кВт) можно пополнить батарею более чем на 50% за полчаса.
  • Skywell ET5 сертифицирован более чем в 40 странах мира и продаётся, в том числе, в Западной Европе. Российское ОТТС марка рассчитывает получить в течение двух-трёх недель. Это позволит начать продажи, выдачу электромобилей клиентам и их постановку на учёт.
  • Гарантия на машину составит 5 лет или 150 000 километров, на батарею  8 лет или 200 000 километров, на систему освещения  3 года или 120 000 километров. Если машина попадёт в коммерческую эксплуатацию, то сроки меняются: 2 года или 120 000 километров на автомобиль, 5 лет или 500 000 километров на аккумулятор.
  • В июле следующего года на российском рынке должна появиться вторая модель бренда. Ей станет гибрид HT-I. Про него пока известно лишь то, что его запас хода превысит 1250 километров

В 2023 году Skywell откроет в России ещё 10 дилерских центров. Компания акцентировала внимание, что будет продавать свои машины через традиционные каналы, а не онлайн.

Купили бы себе машину неизвестного бренда?

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