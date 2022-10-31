Бренд Skywell представил первую модель для России: комплектации и цены

Skywell ET5 сертифицирован более чем в 40 странах мира и продаётся, в том числе, в Западной Европе. Российское ОТТС марка рассчитывает получить в течение двух-трёх недель. Это позволит начать продажи, выдачу электромобилей клиентам и их постановку на учёт.

Гарантия на машину составит 5 лет или 150 000 километров, на батарею — 8 лет или 200 000 километров, на систему освещения — 3 года или 120 000 километров. Если машина попадёт в коммерческую эксплуатацию, то сроки меняются: 2 года или 120 000 километров на автомобиль, 5 лет или 500 000 километров на аккумулятор.