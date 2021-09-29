Посмотрите на «юбилейный» Mercedes-Maybach GLS, в комплекте с которым идёт бриллиантовая ручка

Вседорожник Mercedes-Maybach GLS обзавёлся особым вариантом исполнения Edition 100, посвящённым вековому юбилею марки Maybach: впервые автомобиль под этим брендом был представлен в сентябре 1921 года. Как и аналогичный седан, кроссовер получит максимальную комплектацию и особое оформление кузова, но Maybach GLS оснастят иным мотором. Всего Mercedes-Benz выпустит только сотню особо роскошных кроссоверов — приём заказов на ключевых для Maybach рынках откроется в четвёртом квартале.