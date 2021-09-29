Посмотрите на «юбилейный» Mercedes-Maybach GLS, в комплекте с которым идёт бриллиантовая ручка

Дмитрий Елизаров
Вседорожник Mercedes-Maybach GLS обзавёлся особым вариантом исполнения Edition 100, посвящённым вековому юбилею марки Maybach: впервые автомобиль под этим брендом был представлен в сентябре 1921 года. Как и аналогичный седан, кроссовер получит максимальную комплектацию и особое оформление кузова, но Maybach GLS оснастят иным мотором. Всего Mercedes-Benz выпустит только сотню особо роскошных кроссоверов — приём заказов на ключевых для Maybach рынках откроется в четвёртом квартале.
- Кузов кроссовера вручную выкрасят в два оттенка — серебристый Cirrus Silver для нижней части и Nautical Blue для капота и крыши. Как и седан, Maybach GLS Edition 100 оснастят особыми колёсными дисками серого цвета и тематическими шильдиками на задних стойках и ступицах колёс. Вседорожник по умолчанию получит пневмоподвеску.
- Интерьер кроссовера отделают сочетанием белой и серебристо-жемчужной кожи, а также дополнительно шумоизолируют. На ряде панелей салона появится маркировка Edition 100.
- Покупателям юбилейных седана и кроссовера компания подарит особо роскошные аксессуары — например, чехол для автомобиля, кожаную папку для документов ручной работы, перьевую ручку с бриллиантовой инкрустацией и набор серебряных бокалов для шампанского с эксклюзивной гравировкой.
- Mercedes-Maybach GLS Edition 100 получит 557-сильный V8, тогда как седан Maybach S-класса оснастят 12-цилиндровым мотором, развивающим 612 л.с. в паре с системой полного привода.
- Цены на юбилейные модели пока не названы. Доставка «живых» машин оформившим предварительный заказ стартует в начале следующего года, но первыми особые кроссовер и седан появятся на рынках, которые Mercedes-Benz считает ключевыми для бренда. В их число входит и Россия.
В начале осени компания представила новый вариант кроссовера Maybach GLS — электрический Maybach EQS. Технических характеристик концептуального электромобиля не озвучили, однако пообещали превратить его в серийный в течение 2022 года.