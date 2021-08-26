Бренд Iran Khodro в очередной раз вернётся в Россию и будет конкурировать с Ладой

В столице компания показала несколько седанов — Dena, Tara и Runna+, которые базируются на классических платформах марки Peugeot. Tara и Runna+ оснащаются 1,6-литровым атмосферным мотором, развивающим 113 л.с. и 144 Нм крутящего момента, а также 5- или 6‑ступен­чатой механической коробкой. Опционально доступен шести­диапазонный «автомат».

У IKCO Dena мотор современнее и имеет турбонаддув: при объёме в 1,6 литра он развивает 150 л.с. и 255 Нм, а работает в паре с безальтер­нативным «автоматом». Среди доступных опций названы климат-контроль, медиа­система с 7‑дюймовым экраном и DVD-проигрывате­лем, до 4 подушек безопасности и люк в крыше.

По данным издания, представители Iran Khodro уже ведут переговоры с потенциаль­ными представите­лями марки на рынке России. Причём на первом этапе компания решила сосредото­читься на регионе Поволжья. В России седаны могли бы составить конкуренцию доступным моделям Lada или Chevrolet узбекского происхож­дения — Nexia и Cobalt.

В начале двухтысячных Iran Khodro продавала в России седаны Samand, но вскоре марка покинула российский рынок. Затем иранцы объявляли о намерениях возобновить продажи в 2011, 2014 и 2016 годах, а последние планы были озвучены в 2019‑м — тогда компания Iran Khodro при участии азербай­джанских партнёров намеревалась организовать продажи седана Dena под именем Khazar SD.