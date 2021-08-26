Lucid Air выпустит электрокар мощнее самой мощной Теслы

Бренд Iran Khodro в очередной раз вернётся в Россию и будет конкурировать с Ладой
Новости

Дмитрий Елизаров

Иранская промышленная группа Iran Khodro планирует в очередной раз вернуться на российский авторынок. Как пишет издание «Автоброкер Клуб», компания продемонстрировала в Москве несколько моделей, которые могли бы продаваться в нашей стране, но конкретных планов Iran Khodro пока не озвучивала.

1/6
  • В столице компания показала несколько седанов — Dena, Tara и Runna+, которые базируются на классических платформах марки Peugeot. Tara и Runna+ оснащаются 1,6-литровым атмосферным мотором, развивающим 113 л.с. и 144 Нм крутящего момента, а также 5- или 6‑ступен­чатой механической коробкой. Опционально доступен шести­диапазонный «автомат».
  • У IKCO Dena мотор современнее и имеет турбонаддув: при объёме в 1,6 литра он развивает 150 л.с. и 255 Нм, а работает в паре с безальтер­нативным «автоматом». Среди доступных опций названы климат-контроль, медиа­система с 7‑дюймовым экраном и DVD-проигрывате­лем, до 4 подушек безопасности и люк в крыше.
  • По данным издания, представители Iran Khodro уже ведут переговоры с потенциаль­ными представите­лями марки на рынке России. Причём на первом этапе компания решила сосредото­читься на регионе Поволжья. В России седаны могли бы составить конкуренцию доступным моделям Lada или Chevrolet узбекского происхож­дения — Nexia и Cobalt.

В начале двухтысячных Iran Khodro продавала в России седаны Samand, но вскоре марка покинула российский рынок. Затем иранцы объявляли о намерениях возобновить продажи в 2011, 2014 и 2016 годах, а последние планы были озвучены в 2019‑м — тогда компания Iran Khodro при участии азербай­джанских партнёров намеревалась организовать продажи седана Dena под именем Khazar SD.

Рискнули бы купить иранскую машину?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение