Бренд Iran Khodro в очередной раз вернётся в Россию и будет конкурировать с Ладой

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Дмитрий Елизаров
Иранская промышленная группа Iran Khodro планирует в очередной раз вернуться на российский авторынок. Как пишет издание «Автоброкер Клуб», компания продемонстрировала в Москве несколько моделей, которые могли бы продаваться в нашей стране, но конкретных планов Iran Khodro пока не озвучивала.
В начале двухтысячных Iran Khodro продавала в России седаны Samand, но вскоре марка покинула российский рынок. Затем иранцы объявляли о намерениях возобновить продажи в 2011, 2014 и 2016 годах, а последние планы были озвучены в 2019‑м — тогда компания Iran Khodro при участии азербайджанских партнёров намеревалась организовать продажи седана Dena под именем Khazar SD.