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Бренд Cheryexeed в России переименуют
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Кирилл Малышев

Компания Chery объявила о переименовании в России своего премиального суббренда из Cheryexeed в просто Exeed. Под таким названием автомобили продаются в Китае. 

  • Марка Exeed — премиальное подразделение компании Chery — появилась три года назад, а в Россию пришла в 2020 году. Чтобы повысить узнава­емость, на российском рынке новую марку решили назвать Cheryexeed — для более тесных ассоциаций с хорошо известной компанией Chery. 
  • Свежие опросы показали, что название Cheryexeed уже обзавелось собственной репутацией, поэтому его решено сократить до глобального Exeed.
  • Одновременно с этим, как отмечает сайт «Китайские авто­мобили», марка активно занимается расширением дилерской сети. В 2021 году числен­ность автосалонов увеличится с 40 до 60. Правда, уже существующим шоу-румам придётся провести ребрендинг вслед за самой маркой.
  • Пока в российской линейке Exeed представлена только одна модель – средне­размерный паркетник TXL. У него подключаемый полный привод, турбомотор 1.6 на 186 сил, 7‑ступен­чатый преселективный «робот» и пятиместный салон. Машина разгоняется до 100 км﻿/﻿ч за 9,8 секунды и далее до 185 км﻿/﻿ч. Цена – от 2,2 миллиона рублей.

На подходе ещё две модели. До конца 2021 года в Россию приедут флагманский Exeed VX длиной почти пять метров и компактный LX длиной 4,5 метра. В Китае первый продаётся с турбомоторами мощностью 197 и 254 л.с., второй – со 156- и 197-сильными. Спецификации для России пока не объявлены.

Вы готовы к китайскому премиуму?

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