Бренд Bugatti перейдёт под контроль хорватской марки Rimac

В автомобильном мире образовалась новая компания — Bugatti-Rimac. Как сообщает Financial Times, французский производитель гиперкаров переходит из собственности концерна Volkswagen Group под контроль хорватской фирмы Rimac Automobili.

Возглавит компанию основатель марки Rimac Мате Римац. У него же останется 38 процентов акций. Вторая по величине доля в 27 процентов будет в руках разных инвесторов. Также в долю вошли Porsche и Hyundai с 24 и 12 процентами ценных бумаг соответ­ственно.

Контроль будет осуществляться сложным образом. 58,2 процента компании Bugatti-Rimac окажется у бренда Porsche через принадлежащие ему акции Rimac, который, в свою очередь, входит в состав Volkswagen Group. Правда, у него не будет права голоса. Однако немецкий автогигант не устранился от участия в судьбе Bugatti.

Оба бренда — Rimac и Bugatti — продолжат существовать и развиваться. Так, у Bugatti должен появиться электро­мобиль в течение ближайших 10 лет. Фирмы помогут друг другу технологиями и разработками, что снизит для них стоимость создания новых моделей.

Как пишет немецкое издание Auto Motor und Sport, создание совместной компании завершится в IV квартале года. Штаб-квартира разместится в Загребе. Сторонам ещё предстоит получить одобрение антимонопольных ведомств.

В начале лета YouTube-канал CarWow во время знакомства с гиперкаром Rimac Nevera поставил мировой рекорд по преодолению четверти мили (402 метра). Лучшим временем, зафиксированным бортовой телеметрией Nevera, оказалось 8,62 секунды со скоростью на финише 276,47 км﻿/﻿ч. Однако официально рекорд принадлежит Bugatti Chiron Sport и составляет 9,4 секунды. Поскольку официальных замеров не проводилось, считать достижение Rimac Nevera действительно мировым рекордом пока нельзя.