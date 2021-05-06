Brembo изобрела тормозные суппорты с «умной» подсветкой

Компания утверждает, что наличие обратной связи позволит подсветке выполнять дополни­тельные функции. Скажем, удалённо включив её, можно будет отыскать потерянный авто­мобиль или мотоцикл на парковке. Кроме того, измене­нием оттенка подсветки тормоза сумели бы предупреждать своего владельца о неисправ­ностях или напоминать о необходи­мости техобслужи­вания. Наконец, подсветку можно было бы использовать в качестве дополни­тельного стоп-сигнала.