Brembo изобрела тормозные суппорты с «умной» подсветкой
Дмитрий Елизаров
Компания Brembo анонсировала новую технологию для тормозных механизмов. Фирма предлагает снабжать суппорты светодиодной подсветкой, которая будет служить не только украшением, но и сигнализатором неисправностей. Пока технология анонсирована только для мотоциклов, но Motor1 Italy уверяет, что в будущем Brembo адаптирует её и для автомобильных тормозов.
Использование именно мотоциклетных тормозов для дебюта технологии связано с желанием Brembo напомнить о своём прошлом. Суппорты под названием New G Sessanta стилизованы под самый первый механизм, разработанный компанией в 1972 году, — а его сделали как раз для мотоциклов.
Помимо светодиодных нитей, суппорт снабдили ещё и модулем беспроводной связи. Так цветом подсветки можно будет управлять со смартфона, адаптируя оттенок к общему оформлению транспортного средства.
Компания утверждает, что наличие обратной связи позволит подсветке выполнять дополнительные функции. Скажем, удалённо включив её, можно будет отыскать потерянный автомобиль или мотоцикл на парковке. Кроме того, изменением оттенка подсветки тормоза сумели бы предупреждать своего владельца о неисправностях или напоминать о необходимости техобслуживания. Наконец, подсветку можно было бы использовать в качестве дополнительного стоп-сигнала.
Когда именно Brembo начнёт устанавливать светодиоды на серийные тормоза, пока неизвестно.
Осенью прошлого года компания анонсировала ещё одно перспективное нововведение — тормозные диски с зеркальной поверхностью. Они разработаны для электромобилей и более устойчивы к износу, а значит, более экологичны.