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Brembo изобрела тормозные суппорты с «умной» подсветкой

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Дмитрий Елизаров

Компания Brembo анонсировала новую технологию для тормозных механизмов. Фирма предлагает снабжать суппорты свето­диодной подсветкой, которая будет служить не только украшением, но и сигнали­затором неисправ­ностей. Пока технология анонсиро­вана только для мотоциклов, но Motor1 Italy уверяет, что в будущем Brembo адаптирует её и для авто­мобильных тормозов.

  • Использование именно мотоциклетных тормозов для дебюта технологии связано с желанием Brembo напомнить о своём прошлом. Суппорты под названием New G Sessanta стилизо­ваны под самый первый механизм, разра­ботанный компанией в 1972 году, — а его сделали как раз для мотоциклов.

  • Помимо светодиодных нитей, суппорт снабдили ещё и модулем беспроводной связи. Так цветом подсветки можно будет управлять со смартфона, адаптируя оттенок к общему оформ­лению транспортного средства.

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  • Компания утверждает, что наличие обратной связи позволит подсветке выполнять дополни­тельные функции. Скажем, удалённо включив её, можно будет отыскать потерянный авто­мобиль или мотоцикл на парковке. Кроме того, измене­нием оттенка подсветки тормоза сумели бы предупреждать своего владельца о неисправ­ностях или напоминать о необходи­мости техобслужи­вания. Наконец, подсветку можно было бы использовать в качестве дополни­тельного стоп-сигнала.

  • Когда именно Brembo начнёт устанавливать светодиоды на серийные тормоза, пока неизвестно.

  • Осенью прошлого года компания анонсировала ещё одно перс­пективное ново­введение — тормозные диски с зеркальной поверх­ностью. Они разработаны для электро­мобилей и более устойчивы к износу, а значит, более экологичны.

Как вам идея Brembo?

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