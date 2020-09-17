Фирма Brembo придумала зеркальные тормозные диски

Новые тормозные диски получили название Greentive. Зеркальную поверх­ность им обеспечивает особая техно­логия нанесения покрытия, которую в Brembo назвали High-Velocity-Oxy-Fuel.

Такое покрытие заметно снижает износ тормозных дисков, продлевая срок их службы. На покрытие нанесён логотип фирмы, который служит своего рода индикатором: диски подлежат замене, когда рисунок начнёт стираться.

Новые диски благодаря устойчи­вости к износу меньше стираются, а значит, производят меньше металли­ческой пыли, что, по мнению разра­ботчиков, благотворно сказы­вается на экологии. Кроме того, новое покрытие увели­чивает коррозионную стойкость дисков.

Зеркальными в Brembo готовы делать любые типы тормозов — от обычных сплошных до составных, вентили­руемых и перфори­рованных. Когда именно новая технология найдёт применение на серийных авто­мобилях, не уточняется. Неизвестна и цена новинки.