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Фирма Brembo придумала зеркальные тормозные диски

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Brembo объявила о разработке новой технологии произ­водства тормозных дисков: теперь их покрывают специальным составом, обеспечи­вающим зеркальную поверх­ность. Предназ­начены такие диски для электромобилей.

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  • Новые тормозные диски получили название Greentive. Зеркальную поверх­ность им обеспечивает особая техно­логия нанесения покрытия, которую в Brembo назвали High-Velocity-Oxy-Fuel.

  • Такое покрытие заметно снижает износ тормозных дисков, продлевая срок их службы. На покрытие нанесён логотип фирмы, который служит своего рода индикатором: диски подлежат замене, когда рисунок начнёт стираться.

  • Новые диски благодаря устойчи­вости к износу меньше стираются, а значит, производят меньше металли­ческой пыли, что, по мнению разра­ботчиков, благотворно сказы­вается на экологии. Кроме того, новое покрытие увели­чивает коррозионную стойкость дисков.

  • Зеркальными в Brembo готовы делать любые типы тормозов — от обычных сплошных до составных, вентили­руемых и перфори­рованных. Когда именно новая технология найдёт применение на серийных авто­мобилях, не уточняется. Неизвестна и цена новинки.

  • Тормозными механизмами от Brembo оснащён дрифтовый электри­ческий суперкар Ford Mustang Mach-E 1400. Им приходится сдер­живать почти полторы тысячи лошадиных сил, которые развивают сразу семь электро­моторов.

Хотели бы себе такие диски?

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