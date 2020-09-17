Фирма Brembo придумала зеркальные тормозные диски
Дмитрий Елизаров
Компания Brembo объявила о разработке новой технологии производства тормозных дисков: теперь их покрывают специальным составом, обеспечивающим зеркальную поверхность. Предназначены такие диски для электромобилей.
Новые тормозные диски получили название Greentive. Зеркальную поверхность им обеспечивает особая технология нанесения покрытия, которую в Brembo назвали High-Velocity-Oxy-Fuel.
Такое покрытие заметно снижает износ тормозных дисков, продлевая срок их службы. На покрытие нанесён логотип фирмы, который служит своего рода индикатором: диски подлежат замене, когда рисунок начнёт стираться.
Новые диски благодаря устойчивости к износу меньше стираются, а значит, производят меньше металлической пыли, что, по мнению разработчиков, благотворно сказывается на экологии. Кроме того, новое покрытие увеличивает коррозионную стойкость дисков.
Зеркальными в Brembo готовы делать любые типы тормозов — от обычных сплошных до составных, вентилируемых и перфорированных. Когда именно новая технология найдёт применение на серийных автомобилях, не уточняется. Неизвестна и цена новинки.
Тормозными механизмами от Brembo оснащён дрифтовый электрический суперкар Ford Mustang
Mach-E1400. Им приходится сдерживать почти полторы тысячи лошадиных сил, которые развивают сразу семь электромоторов.