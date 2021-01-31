Как правильно обслуживать и ремонтировать тормозную систему автомобиля

Как определить, что колодки пора менять

Прежде всего, визуально — по остатку фрикционного материала. Предельная толщина накладок записана в инструкции по эксплуатации авто­мобиля. Для дисковых тормозов это обычно 3 милли­метра. Но в сервисе вам, скорее всего, предложат подстрахо­ваться и поменять колодки ещё раньше — при остатке в 5–6 мм.

Часто производители закладывают рекомендацию по допустимому износу колодки прямо в её конструкцию. Это бороздка опреде­лённой глубины, идущая поперёк накладки. Износ накладки до основания прорези и становится сигналом для замены.

А самый простой способ определения предельного износа накладок — сигнал датчика. Это может быть простейшее механическое устройство, которое при достижении предельной толщины накладки начинает издавать посторонний звук. Или электронный датчик — он зажжёт контрольную лампу на щитке приборов. Такими часто оснащаются даже не очень дорогие автомобили.

Понять необходимость замены колодок можно не только визуально, но и по косвенным признакам. Например, снижение курсовой устойчи­вости во время торможения, «мягкость» педали и увеличение её хода, снижение уровня тормозной жидкости в бачке.

Колодки надо срочно менять, если тёмный налет появился на рабочей поверхности тормозного диска – это на него «намазывается» фрикци­онный материал, потерявший свои свойства. Также сигналом к ремонту служат биения, ощутимые при торможении, вибрация педали тормоза, резкий скрип или скрежет.

Если пренебречь своевременной заменой колодок, то затраты на последующий ремонт резко возрастут. Сточенные сверх меры накладки могут стать причиной перекоса колодок и заклини­вания тормозов. А если дело дойдёт до торможения «голой» металли­ческой основой колодок, то замены потребуют ещё и тормозные диски, которые стоят намного дороже комплекта свежих колодок.

Наконец, при стёршихся накладках поршни, прижимающие их к дискам, сильно выдвигаются из тормозных суппортов. Это может привести к течи тормозной жидкости и/или попаданию воздуха в гидравли­ческий привод. И то, и другое означает резкое падение эффективности тормозов, вплоть до полного их пропадания, и аварийную ситуацию на дороге.

В барабанных тормозах накладки на колодках тоньше, однако их ресурс выше, до 80–100 тыс. км пробега. Но это потому, что они испытывают меньшие нагрузки: в современных легковушках барабаны устанав­ливают только на заднюю ось маломощных версий. Эффективно замедлять быстрые и тяжёлые автомо­били они не в силах. Да и контроли­ровать состояние барабанных тормозов сложнее, чем дисковых: их нужно частично разобрать даже для того, чтобы просто посмотреть на колодки.

Вне зависимости от типа тормозных механизмов при обслуживании действует единое правило: колодки меняют одно­временно на одной оси. Иначе говоря, сразу все передние или все задние колодки (то же касается и дисков). Это позволяет исключить неравно­мерность распределения тормозных усилий.