Как правильно обслуживать и ремонтировать тормозную систему автомобиля
Команда Авто.ру
В первой части нашего рассказа мы разобрались, как устроены тормоза и как ездить так, чтобы они служили дольше. Но рано или поздно даже самые надёжные тормозные системы потребуют обслуживания и ремонта, ведь основные их компоненты относятся к расходным материалам. Это, прежде всего, тормозные колодки, диски или барабаны, а также тормозная жидкость.
Рассказываем про возможные неполадки тормозов, их обслуживание и выбор правильных «расходников».
Сколько служат тормозные колодки
Чаще всего в современных тормозах приходится менять именно колодки, причём срок их службы индивидуален не только для каждой модели автомобиля, но и стиля езды водителя. А ещё это зависит от условий, в которых машина эксплуатируется.
Например, считается, что колодки меньше служат во влажном климате и при частых поездках по пыльным или грязным дорогам. С другой стороны, если «грунтовки» будут прямые и малозагруженные, то ресурс тормозов повысится – просто потому, что водителю нет нужды тормозить так же часто, как в городе.
На длительности срока службы колодок сказываются их качество, вес автомобиля и его загрузка. Ну и конечно, темперамент владельца. Динамичные разгоны, как правило, требуют и интенсивных замедлений, быстро «съедающих» фрикционные накладки. А на скользких покрытиях свою лепту вносит электроника, использующая тормоза — противобуксовочная система или ESP.
Как показывает статистика, современному автомобилю при штатной эксплуатации передних тормозных колодок хватает на 15–40 тыс. км. Задние колодки у большинства машин служат в 2–3 раза больше, поскольку нагрузка на них ниже.
Как определить, что колодки пора менять
Прежде всего, визуально — по остатку фрикционного материала. Предельная толщина накладок записана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Для дисковых тормозов это обычно 3 миллиметра. Но в сервисе вам, скорее всего, предложат подстраховаться и поменять колодки ещё раньше — при остатке в 5–6 мм.
Часто производители закладывают рекомендацию по допустимому износу колодки прямо в её конструкцию. Это бороздка определённой глубины, идущая поперёк накладки. Износ накладки до основания прорези и становится сигналом для замены.
А самый простой способ определения предельного износа накладок — сигнал датчика. Это может быть простейшее механическое устройство, которое при достижении предельной толщины накладки начинает издавать посторонний звук. Или электронный датчик — он зажжёт контрольную лампу на щитке приборов. Такими часто оснащаются даже не очень дорогие автомобили.
Понять необходимость замены колодок можно не только визуально, но и по косвенным признакам. Например, снижение курсовой устойчивости во время торможения, «мягкость» педали и увеличение её хода, снижение уровня тормозной жидкости в бачке.
Колодки надо срочно менять, если тёмный налет появился на рабочей поверхности тормозного диска – это на него «намазывается» фрикционный материал, потерявший свои свойства. Также сигналом к ремонту служат биения, ощутимые при торможении, вибрация педали тормоза, резкий скрип или скрежет.
Если пренебречь своевременной заменой колодок, то затраты на последующий ремонт резко возрастут. Сточенные сверх меры накладки могут стать причиной перекоса колодок и заклинивания тормозов. А если дело дойдёт до торможения «голой» металлической основой колодок, то замены потребуют ещё и тормозные диски, которые стоят намного дороже комплекта свежих колодок.
Наконец, при стёршихся накладках поршни, прижимающие их к дискам, сильно выдвигаются из тормозных суппортов. Это может привести к течи тормозной жидкости и/или попаданию воздуха в гидравлический привод. И то, и другое означает резкое падение эффективности тормозов, вплоть до полного их пропадания, и аварийную ситуацию на дороге.
В барабанных тормозах накладки на колодках тоньше, однако их ресурс выше, до 80–100 тыс. км пробега. Но это потому, что они испытывают меньшие нагрузки: в современных легковушках барабаны устанавливают только на заднюю ось маломощных версий. Эффективно замедлять быстрые и тяжёлые автомобили они не в силах. Да и контролировать состояние барабанных тормозов сложнее, чем дисковых: их нужно частично разобрать даже для того, чтобы просто посмотреть на колодки.
Вне зависимости от типа тормозных механизмов при обслуживании действует единое правило: колодки меняют одновременно на одной оси. Иначе говоря, сразу все передние или все задние колодки (то же касается и дисков). Это позволяет исключить неравномерность распределения тормозных усилий.
Когда пора менять тормозные диски и барабаны
В процессе эксплуатации стирается не только фрикционная часть колодок. Она изнашивает и рабочую поверхность вращающихся частей — дисков или барабанов, постепенно снимая с них металл.
Этот процесс обычно идёт медленно. Считается, что в современных машинах передних тормозных дисков хватает на два-три комплекта колодок или примерно на 60–80 тыс. км. Хотя встречаются модели, где диски с колодками каждый раз приходится менять комплектом. Менее нагруженные задние диски или барабаны изнашиваются медленнее, но рано или поздно тоже требуют замены.
Опытный водитель может прикинуть, не пора ли покупать новые диски, визуально или на ощупь. Оценить износ можно по ступеньке (буртику), образующемуся между рабочей поверхностью и кромкой, не контактирующей с колодками. Сама поверхность должна быть ровной, без глубоких рисок или «волн». Важно: проверку надо проводить после продолжительной стоянки, когда диск остынет — иначе можно получить ожёг.
Понять, насколько изношен диск, можно в сервисе, измерив его толщину и сравнив её с показателем нового. Кроме того, на диске бывает сделана специальная выемка в торцевой части. Благодаря ей при критическом износе диск начинает тормозить рывками, что водитель сразу чувствует.
Минимально допустимая толщина тормозного диска также регламентируется автопроизводителем, и она не намного меньше таковой у новой детали. Для современного вентилируемого диска толщиной 22–26 мм предельно допустимый износ – всего 2–3 мм, по достижении которого деталь положено менять.
На практике решение о замене дисков обычно принимается при замене колодок. Когда тормоза полностью открыты, проще оценить толщину, структуру и целостность металла. К тому же диски меняют только вместе с колодками. Полуизношенные накладки не будут работать с новым диском и даже могут его испортить.
Кроме стандартных чугунных, очень мощные автомобили сегодня могут комплектоваться более продвинутыми дисками — сборными, из керамики или композитных материалов. Они эффективнее, но намного дороже, а критерии износа у них другие. Например, состояние керамических дисков диагностируется только специальным сервисным оборудованием.
Впрочем, замена тормозных дисков может понадобиться задолго до того, как с их поверхности будут сняты критические миллиметры металла. А из-за того, что диск теряет правильную геометрию. Достаточно лёгкого искривления, буквально в доли миллиметра, чтобы тормоза заметно потеряли в эффективности. Понять наличие проблемы можно по косвенным признакам — увеличению свободного хода педали и её вибрации при торможениях.
Обычно такое торцевое биение возникает при сильном нагреве и последующем охлаждении дисков, особенно резком. Например, если после серии интенсивных торможений заехать в глубокую лужу. Но когда это произошло с относительно новыми дисками, то их можно попробовать проточить на специальном станке и тем самым восстановить геометрию.
Когда нужно протачивать тормозные диски
Многие уверены, что проще поменять диски, не забивая себе голову дилеммой с проточкой. Однако она позволит прилично сэкономить: цена подобной услуги заметно ниже стоимости замены дисков со всеми расходниками. В столице, например, за эту операцию на кроссовере с вас возьмут около пяти тысяч рублей. Цены в регионах и того ниже. Остаётся понять, имеет ли это смысл.
Логика простая. Для начала надо определить, насколько кривым стал диск — ведь эти десятые доли миллиметра специалисту придётся снять с его рабочей поверхности. Потом замерить текущую толщину диска и рассчитать, сколько её останется после проточки. И, наконец, сравнить эту цифру с вышеупомянутыми показателями предельного износа. Если разница окажется совсем маленькой, процесс не имеет смысла — всё равно диски вскоре придётся менять на новые.
Важно понимать, что диски не только останавливают автомобиль, но и отводят немалую часть тепла от колодок — именно поэтому на передней оси они уже повсеместно вентилируемые. И если диск от перегрева посинел, его тоже нужно протачивать – вместе с цветом у чугуна меняется и структура, отчего он становится более «скользким», а эффективность торможения падает. Однако чем тоньше диск, тем ниже его теплоёмкость, тем быстрее и сильнее он нагревается и перегревается, что повышает износ колодок и в итоге снова ведёт к появлению биения. Худший сценарий: слишком тонкий диск треснет и может заблокировать колесо на ходу, что чревато аварией.
Как обслуживать тормозную систему
Аккуратно управлять автомобилем, избегая экстремальных нагрузок на тормоза, — это только половина дела. Важно правильно обращаться с тормозной системой на сервисе. Чтобы она служила долго и надёжно, достаточно следовать несложным рекомендациям.
Избегайте подделок! Увы, на российском рынке запчастей — в избытке дисков и особенно тормозных колодок непонятных производителей, а то и просто контрафакта. Покупайте детали известных брендов и у надёжных продавцов, которые дорожат своей репутацией.
Старайтесь устанавливать диски и колодки одного производителя. Или тех же, что поставляют свою продукцию на конвейер, где была собрана ваша машина. Это обеспечит совместимость деталей. В противном случае возможны потеря эффективности торможения, появление писка, снижение ресурса. Например, «жёсткие» колодки, рассчитанные на более высокую температуру работы, могут слишком быстро сточить стандартные тормозные диски.
При замене колодок обязательно проверяйте другие компоненты тормозной системы. Поршни, направляющие суппортов, колодки в своих посадочных местах – всё это должно двигаться без подклиниваний, которые могут привести к неравномерному износу накладок и снижению эффективности замедления. Перед сборкой весь узел нужно почистить от грязи и коррозии, и там, где этого требует производитель, обработать специальной смазкой. Именитые бренды вкладывают тюбик с ней в коробку с новыми колодками.
Рабочую поверхность дисков, даже новых, перед эксплуатацией нужно обработать специальным очистителем, удалив следы консервационной смазки или фрикционного материала.
Как правильно обкатывать новые тормоза
После установки новых деталей или при покупке нового автомобиля тормоза требуют притирки и обкатки — тогда они будут служить дольше и эффективнее.
Цель притирки — устранить избыточную шероховатость колодок и дисков. Дело в том, что контактная поверхность новых деталей вчетверо меньше рабочей — той, что должна в итоге сформироваться. Притирка проходит всего за пару десятков плавных торможений с 80 до 30 км/ч — с перерывами между ними на охлаждение компонентов.
Обкатка служит другой цели: фрикционный материал колодок начинает как следует работать только после нагрева до определённой температуры, которая запускает процесс «спекания» материала в более твёрдое состояние. При этом важно не допустить излишнего нагрева, который способен привести к разрушению ещё не окрепшего фрикционного слоя. Поэтому нужно в первые 300 км придерживаться размеренной езды без резких торможений, перегруза или буксировки прицепа. И, конечно, лучше избегать горных спусков на тормозах, активнее используя торможение двигателем.
После таких процедур ваши тормоза будут максимально эффективны. И, при необходимости, выдержат даже экстремальную нагрузку.
Когда необходимо менять тормозную жидкость
«Кровь» тормозной системы с гидравлическим приводом — тормозная жидкость. Правильно её выбрать и вовремя заменить не менее важно, чем следить за состоянием колодок и дисков. О том, как это сделать, мы уже писали в отдельной статье, а здесь лишь коротко резюмируем её в формате «вопрос-ответ».
Почему? Тормозную жидкость нужно периодически менять, потому что со временем, даже при маленьких пробегах, она теряет свои свойства. Прежде всего, снижается температура её кипения,
Какую? Тормозные жидкости бывают нескольких типов и температурных стандартов. Использование той или иной определяется уровнем сложности и теплонагруженности тормозов. При замене лучше использовать жидкость того же стандарта, что была залита прежде. И ни в коем случае не смешивать жидкости разных типов.
Когда? Периодичность замены тормозной жидкости определяет автопроизводитель, она тоже зависит от её типа. У большинства машин это раз в два-три года. Кроме того, жидкость стоит поменять, если она потемнела или помутнела. Но в этом случае, возможно, понадобится и какой-то ремонт – например, замена резиновых манжет, из-за разрушения которых и происходит изменение цвета жидкости.
Как? В современных автомобилях жидкость меняют с помощью специального оборудования, под давлением вытесняющего старую «тормозуху» свежей. В машинах попроще, без ABS или ESP, это можно сделать и без техники, силами двух человек. Один из них должен давить на педаль, а другой – выпускать из системы старую жидкость и воздух через специальные штуцеры на суппортах. Подробно такая процедура описывается в руководстве по обслуживанию автомобиля.
Итак, совсем коротко
– Автомобильные тормоза при грамотной эксплуатации и обслуживании проедут без ремонта десятки тысяч километров, но рано или поздно даже им необходимо менять тормозные колодки, диски и тормозную жидкость.
– Момент замены колодок на дисковых тормозах можно определить визуально, по косвенным симптомам или по подсказке датчиков. Ресурс передних колодок колеблется в диапазоне 15–40 тыс. км пробега.
– Тормозные диски — важная часть системы. Они «ходят» два-три жизненных цикла тормозных колодок. Однако из-за резкого охлаждения или перегрева могут потерять геометрию задолго до критического износа.
– Устранить биение можно проточкой дисков на станке. Однако это не всегда имеет смысл, в том числе с точки зрения затрат.
– После замены колодок и дисков они должны пройти процедуру притирки и обкатки, тогда их ресурс и эффективность будут выше.
– Тормозную жидкость из-за её гигроскопичности нужно менять не по пробегу, а по возрасту. Обычно — раз в два-три года, как того требует автопроизводитель. Важно использовать жидкость правильного типа и не допустить попадания в систему воздуха при замене.