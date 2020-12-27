Всё, что нужно знать о тормозах. Часть 1: устройство, эксплуатация и диагностика неисправностей
Команда Авто.ру
Надёжные тормоза в автомобиле — это не только безопасная езда, но и сохранение жизней водителя и других участников движения. Тормоза не просто замедляют или останавливают машину, когда это необходимо. Современные тормозные системы помогают управлять автомобилем на сложных покрытиях, увереннее маневрировать на высокой скорости и предотвращать аварийные ситуации.
Но чтобы тормоза хорошо делали свою работу, они должны быть полностью исправными! Именно поэтому Правила дорожного движения не допускают эксплуатации автомобилей даже с минимальными дефектами тормозной системы. А значит, нужно правильно эксплуатировать тормоза и уметь вовремя замечать симптомы возможных проблем. Рассказываем, как это делать.
Как устроена тормозная система автомобиля
Основная функция любой тормозной системы проста — замедлять движущийся автомобиль вплоть до полной остановки и, при необходимости, удерживать его на месте, например при парковке. Физический принцип работы тормозов тоже един: они преобразуют энергию движения в тепло. Но способы этого преобразования могут отличаться, а могут и комбинироваться. В частности, на тяжёлые грузовики помимо основных тормозных механизмов ставят также моторный тормоз и (или) трансмиссионный (ретардер).
Но в легковых автомобилях, тормозам которых и посвящена эта статья, большую часть работы по замедлению выполняют тормозные механизмы, установленные на ступицы колёс. В каждом из них к вращающемуся металлическому диску или барабану при торможении прижимаются неподвижные тормозные колодки — и за счёт их трения друг об друга колесо замедляется, а машина останавливается.
Команду прижать колодки к диску даёт водитель, нажимая на педаль тормоза, — и чем сильнее он это делает, тем активнее замедляется автомобиль. Усилие с педали на колодки передаёт гидравлический привод — это герметичная система трубок, шлангов и поршней, заполненная специальной тормозной жидкостью. О её свойствах мы уже рассказывали. А поскольку силы ног не хватит, чтобы эффективно замедлять машину массой более тонны, водителю помогает усилитель тормозов. Он, как правило, работает от двигателя автомобиля.
Но главный секрет эффективного торможения заключается в устройстве тормозной колодки. Она состоит из металлического каркаса, на который давит поршень гидравлической системы, и слоя фрикционного материала (накладки), имеющего очень высокий коэффициент трения. Накладка надёжно приклеивается к каркасу, но постепенно стирается и становится тоньше – при критичном её износе колодку необходимо менять на новую. Состав накладки очень сложный: в нём может быть до 20 компонентов, которые не только обеспечивают высокий коэффициент трения, но также увеличивают износостойкость накладки (и диска, к которому она прижимается), а также стойкость к нагреву.
И, конечно, при торможении выделяется много тепла. Тандем «диск–колодки» рассчитан на работу в условиях значительной температуры, однако отводить это тепло очень сложно. Именно перегрев тормозов зачастую оказывается причиной многих неисправностей, повышенного износа тормозной системы и в некоторых случаях аварийных ситуаций.
Как тормозами управляет электроника
В подавляющем большинстве современных автомобилей в управлении тормозами водителю помогает электроника. С помощью гидронасоса и набора клапанов она способна точнее дозировать усилие, с которым колодки должны прижиматься к диску или барабану, а также гибко регулировать давление в гидравлическом приводе — например, давить на колодки каждого колеса автомобиля с разным усилием.
Первым и самым известным из помощников считается антиблокировочная система тормозов ABS (Antilock Brake System). Её задача — предотвращать блокировку колёс во время резкого торможения или при попадании части некоторых из них на скользкую поверхность дороги. Блокировка шин плоха тем, что автомобиль с заблокированными колёсами становится неуправляемым.
Позже на основе ABS инженеры разработали и более сложные системы, повышающие устойчивость автомобиля и безопасность манёвров:
EBD (Electronic Brake Distribution) — система, гибко распределяющая тормозные усилия по колёсам при обычных, не экстренных торможениях.
ESP (Electronic Stability Program) — система стабилизации, которая борется с заносом или сносом машины в повороте, а также потерей устойчивости на прямой. Делает она это за счёт выборочного подтормаживания (без участия водителя) одного или нескольких колёс.
TCS (Traction Control System) — противобуксовочная система. С помощью тормозных механизмов она «придерживает» буксующее ведущее колесо, которое оказалось на более скользкой поверхности. За счёт этого другие ведущие колёса получают больше крутящего момента от двигателя и могут эффективнее разгонять автомобиль.
EBA (Electronic Brake Assist) — система помощи при торможении. Её задача — увеличивать давление в гидросистеме тормозов при экстренном торможении, когда водитель не может достаточно сильно и быстро нажать на педаль.
Ручной тормоз, и как его использовать
Помимо основной тормозной системы у каждого автомобиля есть дополнительная — стояночная. Её предназначение — удерживать машину в неподвижном состоянии без помощи водителя. Кроме того, она должна помочь остановить автомобиль при отказе основных тормозов.
Стояночная система устроена проще, чем основная, и имеет меньшую эффективность, так как удерживать автомобиль на месте намного легче, чем останавливать. Почти во всех гражданских автомобилях колодки (собственные или те же, что используют основные тормоза) имеют не гидравлический, а механический привод. Водитель прижимает их через систему тяг и тросов — либо потянув рукой рычаг (отсюда и пошло название «ручник»), либо отдельной педалью. Но в более современных машинах всё это можно сделать кнопкой, которая задействует электропривод, заменяющий собой традиционный «ручник».
Ручной тормоз обычно используют в следующих случаях:
Для фиксации автомобиля на месте при длительной стоянке.
Чтобы удержать автомобиль на остановке с работающим двигателем, когда водитель ненадолго покидает салон.
Для предотвращения отката машины на дорогах с уклоном и при старте в горку, когда необходимо отпустить основной тормоз.
В аварийных ситуациях — при отказе рабочей тормозной системы, для замедления и остановки автомобиля.
Не стоит пренебрегать использованием «ручника». Да, припаркованный автомобиль не уедет и без него — если, например, включить передачу в механической коробке или поставить на Parking «автомат». Однако такой способ не очень полезен для трансмиссии. Кроме того, передача может и выключиться — случайно или из-за неисправности — и оставленная на уклоне машина под действием собственного веса покатится вниз.
Как понять, что тормоза неисправны
Критерии исправности тормозной системы просты: при экстренном замедлении автомобиль должен сохранять устойчивость и останавливаться с минимальным тормозным путём. Однако в жизни обычного водителя такие проверки нечасты: при грамотной и аккуратной езде необходимости торможения «в пол» обычно не возникает. Поэтому очень важно и в штатной эксплуатации понимать момент, когда тормоза начинают работать не так, как положено. Ведь даже незначительная их неисправность снижает безопасность. А крупная может привести к беде. Впрочем, неожиданные серьёзные поломки тормозов, ведущие к фатальным последствиям, случаются редко. И обычно их предваряют симптомы, которые необходимо уметь распознавать. Вот наиболее характерные из них:
Большой свободный ход педали тормоза или её податливость, когда при торможении исчезает ощущение «упора» и педаль опускается ниже к полу, чем обычно.
Слишком тяжёлая, тугая педаль, требующая большого усилия для эффективного замедления автомобиля.
Снижение эффективности тормозов на ходу, увеличение длины тормозного пути, увод автомобиля в сторону при торможении даже на однородном покрытии.
Появление постороннего шума и/или вибраций при торможении — стук, скрип тормозов, пульсация педали, вибрации на руле или на кузове.
Вывешенное колесо не удаётся прокрутить руками или оно крутится с трудом.
Неравномерный износ тормозных колодок на колёсах одной оси.
Запах гари, идущий от тормозных механизмов, когда абразивный компонент тормозных колодок из-за перегрева «намазывается» на диск и горит на нём.
Значительный износ тормозных дисков, который можно определить по разнице в толщине их рабочей поверхности и внешней кромки, трещинам на диске и продольным бороздам износа на рабочей поверхности.
Посинение поверхности диска, свидетельствующее о его перегреве. Часто вместе с этим диск становится неровным (коробится), а тормоза теряют эффективность.
Снижение эффективности работы стояночного тормоза, которое обычно выражается в том, что он не может удерживать автомобиль на подъёме.
Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Как ездить, чтобы тормоза меньше изнашивались
Правила бережной эксплуатации тормозной системы просты. Прежде всего, нужно стараться избегать критических нагрузок и перегрева тормозной системы. Вот несколько советов, помогающих сохранить максимальную эффективность тормозов как можно дольше:
Забудьте об агрессивной езде с частыми торможениями «в пол» и резкими разгонами.
Избегайте длительного торможения с высокой скорости, которое сильно нагревает колодки и диски. Лучше по возможности чередовать нажатия на педаль, пусть более интенсивные, с её отпусканием, чтобы тормоза немного остывали.
Не пренебрегайте торможением двигателем при длительном спуске с горы, применяйте прерывистое торможение.
Аккуратнее проезжайте лужи, особенно если перед этим пришлось тормозить с высокой скорости. Перегрев тормозных дисков и затем резкое охлаждение провоцирует их коробление и потерю эффективности.
Как правильно пользоваться «ручником»
Стояночный тормоз с механическим приводом не любит как слишком интенсивного использования, так и полного игнорирования его наличия. В первом случае тросы, соединяющие рычаг или отдельную педаль в салоне с механизмами, вытягиваются под нагрузкой и могут даже оборваться. Во втором — под действием воды и реагентов тросики «закисают» в оболочках, теряя подвижность.
Поэтому советуем, с одной стороны, не затягивать «ручник» по малейшему поводу и на каждой остановке. С другой — не пренебрегать им на подъёмах и спусках. А самое важное — не забывать снимать машину с ручного тормоза, трогаясь с места. На ходу эффект от его работы обычно не слишком заметен, особенно на машине с мощным двигателем. Однако колодки при этом постоянно прижаты к дискам и неизбежно начинают нагреваться и стремительно изнашиваться. Недаром все автомобили оснащаются контрольной лампочкой, сигнализирующей об активированном «ручнике».
Отдельная тема — парковка. Во всех учебниках и руководствах рекомендуют оставлять машину на «ручнике», чтобы исключить её возможное движение из-за толчка или не видного на глаз уклона. Однако длительные простои на ручном тормозе при резкой смене температур — например при заморозках после оттепели – чреваты тем, что колодки примёрзнут к барабанам. При попытке тронуться неведущие колёса могут остаться заблокированными. Возможно также разрушение накладок на колодках.
Наконец, если оставить машину с затянутым ручным тормозом надолго — на месяц и больше, то в итоге вы почти гарантированно получите вытянутую систему тросиков и приводов, требующую регулировки и подтяжки.
Проверить исправность «ручника» просто. Поставьте автомобиль на дороге, имеющей заметный уклон (ПДД требуют, чтобы для легковых автомобилей он был крутизной не менее 23 процентов), потяните рычаг, включите «нейтраль» в коробке передач и отпустите педаль тормоза. Если машина начинает двигаться вниз, даже не слишком быстро, это означает, что стояночный тормоз требует как минимум регулировки. А возможно, и замены каких-либо компонентов. В любом случае в такой ситуации лучше обратиться в сервис.
Ещё один экспресс-метод диагностики — попробовать аккуратно тронуться с затянутым «ручником». Если двигателю сделать это будет ощутимо тяжелее, чем обычно, то стояночный тормоз вполне работоспособен.
При соблюдении описанных выше рекомендаций тормозная система современного автомобиля может прослужить несколько десятков тысяч километров без каких-либо проблем. Но рано или поздно она всё равно потребует обслуживания и даже ремонта. О том, как правильно ремонтировать тормоза и какие детали нужно подбирать на замену, чтобы быть уверенным в своей безопасности и безопасности окружающих, мы расскажем в следующей части.
Итак, совсем коротко
– Тормозная система – основа безопасности на дороге. Любое, даже незначительное нарушение в её работе — повод для обязательного визита к автомеханику.
– В легковых автомобилях применяют гидравлическую тормозную систему, которая передаёт усилие с педали на колодки, сжимающие тормозные диски или прижимающиеся к барабанам.
– Стояночный тормоз имеет механический или электромеханический привод. «Ручник» предназначен прежде всего для удержания неподвижного автомобиля, эффективно замедлять машину на ходу он не может. Однако в критической ситуации, при отказе основных тормозов, он остаётся последней надеждой водителя на остановку.
– Важно отслеживать и понимать важность даже малейших отклонений в работе тормозов, ведь они могут быть первыми симптомами более серьёзных неисправностей. Если видите или чувствуете, что с тормозами что-то не так – нужно не откладывая ехать в сервис.
– Таких симптомов может быть несколько, от слишком податливой педали до посинения тормозных дисков из-за перегрева.
– Стояночный тормоз нужно использовать регулярно, но не оставлять машину на «ручнике» на несколько месяцев без движения – тросы в его приводе вытягиваются, поэтому тормоза перестают удерживать автомобиль на уклонах.