Всё, что нужно знать о тормозах. Часть 1: устройство, эксплуатация и диагностика неисправностей

Как устроена тормозная система автомобиля

Основная функция любой тормозной системы проста — замедлять движущийся авто­мобиль вплоть до полной остановки и, при необходи­мости, удерживать его на месте, например при парковке. Физический принцип работы тормозов тоже един: они преобразуют энергию движения в тепло. Но способы этого преобразо­вания могут отличаться, а могут и комбиниро­ваться. В частности, на тяжёлые грузовики помимо основных тормозных механизмов ставят также моторный тормоз и (или) трансмис­сионный (ретардер).

Но в легковых автомобилях, тормозам которых и посвящена эта статья, большую часть работы по замедлению выполняют тормозные механизмы, установ­ленные на ступицы колёс. В каждом из них к вращающе­муся металли­ческому диску или барабану при торможении прижимаются неподвижные тормозные колодки — и за счёт их трения друг об друга колесо замедляется, а машина останав­ливается.

Команду прижать колодки к диску даёт водитель, нажимая на педаль тормоза, — и чем сильнее он это делает, тем активнее замедляется автомобиль. Усилие с педали на колодки передаёт гидравли­ческий привод — это герметичная система трубок, шлангов и поршней, заполненная специальной тормозной жидкостью. О её свойствах мы уже рассказывали. А поскольку силы ног не хватит, чтобы эффективно замедлять машину массой более тонны, водителю помогает усилитель тормозов. Он, как правило, работает от двигателя автомобиля.

Но главный секрет эффективного торможения заключается в устройстве тормозной колодки. Она состоит из металличе­ского каркаса, на который давит поршень гидравли­ческой системы, и слоя фрикци­онного материала (накладки), имеющего очень высокий коэффи­циент трения. Накладка надёжно приклеивается к каркасу, но постепенно стирается и становится тоньше – при критичном её износе колодку необходимо менять на новую. Состав накладки очень сложный: в нём может быть до 20 компонентов, которые не только обеспе­чивают высокий коэффи­циент трения, но также увеличивают износо­стойкость накладки (и диска, к которому она прижимается), а также стойкость к нагреву.

И, конечно, при торможении выделяется много тепла. Тандем «диск–колодки» рассчитан на работу в условиях значительной температуры, однако отводить это тепло очень сложно. Именно перегрев тормозов зачастую оказывается причиной многих неисправ­ностей, повышенного износа тормозной системы и в некоторых случаях аварийных ситуаций.