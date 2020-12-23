7 ошибок водителя, способных «убить» механическую коробку передач
Константин Новацкий
Лишённые сложных электронных компонентов и гидравлического привода, механические коробки передач (МКПП) кажутся надёжными и неубиваемыми. В целом так и есть. Однако далеко не все водители правильно и умело пользуются механическими трансмиссиями. Вспомнили несколько серьёзных ошибок, способных сломать даже неприхотливую «механику» или значительно сократить её ресурс.
1. Ударное включение передач и привычка «бросать» сцепление
Конструкция и принцип работы механических коробок довольно просты: пара валов с набором зубчатых шестерён и механизм включения и выключения передач, который обеспечивает их смену. Но поскольку водитель орудует трансмиссией напрямую — без участия страхующей электроники или гидравлики, возрастает риск ошибки из-за неловких или неправильных действий. И чаще всего речь идёт о резких движениях, вроде включения передач рывком и ударной работы левой педалью.
Желание силой «воткнуть» нужную передачу приведёт лишь к досрочному износу механизма. А резкое отпускание педали сцепления во много раз увеличивает нагрузку на детали коробки, провоцируя их разрушение. И при неизбежных для любого механизма зазорах (например, между зубьями шестерён) ударные нагрузки становятся пагубными для всей конструкции.
2. Неполный выжим сцепления
Всё, что вы видите в фильмах про автоспорт и быструю езду, как правило, относится к подготовленным автомобилям с надёжными узлами. Их задача — выдержать пару гонок. Но в обычной жизни автомобиль должен прослужить намного дольше, поэтому — никаких выжимов педали «наполовину». Любой скрежет или зубодробительный звук при смене передач говорит о том, что внутренности коробки прямо сейчас страдают. Вдобавок страдает и сцепление — проскальзывание фрикционных дисков под нагрузкой ведёт к ускоренному износу.
При этом важно не превращать выжим и в чересчур длительный процесс, при котором диски сцепления будут проскальзывать ещё дольше – и от этого нагреваться и терять свои фрикционные свойства. Оптимальный вариант работы с МКПП давно описан в учебниках: быстро, но плавно и без резких движений.
3. Слишком раннее переключение «вниз»
Неспроста популярность «механики» сегодня ниже, чем автоматических коробок, где вся работа выполняется гидравликой под присмотром электроники. Следить за оборотами мотора и подстраивать под них переключения — не такой уж простой процесс. Но если шероховатости в работе педалью и рычагом будут исчезать лишь с опытом, то от привычки слишком рано «втыкать» пониженную передачу лучше избавиться раз и навсегда.
Резко переключаясь вниз при оборотах мотора выше средних, вы лишь сильнее раскрутите двигатель, превысив допустимые пределы. Вдобавок получите неприятный «клевок» самой машины. И — ещё один удар по коробке и сцеплению.
4. Включение заднего хода до полной остановки
Здесь вроде бы понятно: пока вы хотя бы немного движетесь в одну сторону, нет смысла резко менять направление. В ситуации с коробкой передач спешка сулит не просто знакопеременные нагрузки. Задний ход рассчитан на включение только при неподвижных колёсах и невращающемся выходном валу МКПП. Поэтому у задней передачи обычно нет синхронизаторов, обеспечивающих плавное включение. И попытка переключиться на реверс в момент качения вперёд неизбежно приведёт к удару в коробке. Ещё одному в её непростой жизни.
5. Остановка с выжатым сцеплением и стоянка с включённой передачей
В плотном трафике частая смена передач утомляет. Однако даже на время коротких остановок — например, в вяло текущей пробке или у светофора — не надо держать выжатой педаль сцепления, освобождая себя от лишних переключений на «нейтраль». Чем дольше сцепление полностью разомкнуто, тем сильнее нагружается механизм управления.
Что до длительных стоянок, то в зимнее время стоит отказаться от включения передачи для дополнительного «затормаживания» машины. На морозе масло в коробке густеет настолько, что муфта и синхронизатор способны «прилипнуть» к шестерне. И запуск мотора в этом случае может сопровождаться внезапным рывком — его передают на колёса промёрзшие детали коробки.
6. Езда с непрогретой трансмиссией
К слову, о запуске. После долгой стоянки на холоде масло в любой трансмиссии разогревается не так быстро, как в моторе. А в механической коробке передач смазка ещё и не подаётся к деталям под давлением, а лишь разбрызгивается вращающимися шестернями. Застывшее масло разбрызгивается плохо, поэтому не стоит нагружать «механику» на первых километрах пути. Степень её прогрева можно понять по усилию, с которым включаются передачи, — в начале поездки
7. Нерегулярное обслуживание коробки
Помимо правильной эксплуатации механической коробке передач требуются обслуживание и периодические проверки. Даже если она работает безупречно. Возьмите за правило регулярно обслуживать трансмиссию, а также соблюдать интервалы смены масла. Даже если производитель считает агрегат «необслуживаемым», лучше полностью менять масло хотя бы раз в 60–75 тыс. км. Эта процедура довольно простая и относительно недорогая.
Обращайте внимание на подозрительные подтёки, которые могут говорить об опасной утечке смазки, а также на люфты в механизме переключения и шумы в коробке. Заедания, как правило, не угрожают самой коробке, но могут привести к внезапному отказу включения одной из передач.
В целом современные механические коробки передач без проблем служат по несколько сотен тысяч километров. А некоторые способны пережить сам автомобиль. О том, как они устроены и какими особенностями обладают, можно узнать из статьи нашего Учебника.