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7 ошибок водителя, способных «убить» механическую коробку передач

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Константин Новацкий

Лишённые сложных электронных компонентов и гидравли­ческого привода, механические коробки передач (МКПП) кажутся надёжными и неубива­емыми. В целом так и есть. Однако далеко не все водители правильно и умело пользуются механическими трансмис­сиями. Вспомнили несколько серьёзных ошибок, способных сломать даже неприхот­ливую «механику» или значительно сократить её ресурс.

1. Ударное включение передач и привычка «бросать» сцепление

Конструкция и принцип работы механических коробок довольно просты: пара валов с набором зубчатых шестерён и механизм включения и выключения передач, который обеспечивает их смену. Но поскольку водитель орудует трансмиссией напрямую — без участия страхующей электроники или гидравлики, возрастает риск ошибки из-за неловких или неправильных действий. И чаще всего речь идёт о резких движениях, вроде включения передач рывком и ударной работы левой педалью.

Желание силой «воткнуть» нужную передачу приведёт лишь к досроч­ному износу механизма. А резкое отпускание педали сцепления во много раз увеличивает нагрузку на детали коробки, провоцируя их разрушение. И при неизбежных для любого механизма зазорах (например, между зубьями шестерён) ударные нагрузки становятся пагубными для всей конструкции.

2. Неполный выжим сцепления

Всё, что вы видите в фильмах про автоспорт и быструю езду, как правило, относится к подготов­ленным авто­мобилям с надёжными узлами. Их задача — выдержать пару гонок. Но в обычной жизни автомобиль должен прослужить намного дольше, поэтому — никаких выжимов педали «наполовину». Любой скрежет или зубо­дроби­­тель­ный звук при смене передач говорит о том, что внутренности коробки прямо сейчас страдают. Вдобавок страдает и сцепление — проскаль­зывание фрикционных дисков под нагрузкой ведёт к ускоренному износу.

При этом важно не превращать выжим и в чересчур длительный процесс, при котором диски сцепления будут проскаль­зывать ещё дольше – и от этого нагреваться и терять свои фрикционные свойства. Оптимальный вариант работы с МКПП давно описан в учебниках: быстро, но плавно и без резких движений.

3. Слишком раннее переключение «вниз»

Неспроста популярность «механики» сегодня ниже, чем автомати­ческих коробок, где вся работа выполняется гидравликой под присмотром электроники. Следить за оборотами мотора и подстраивать под них пере­ключения — не такой уж простой процесс. Но если шерохо­ватости в работе педалью и рычагом будут исчезать лишь с опытом, то от привычки слишком рано «втыкать» пониженную передачу лучше избавиться раз и навсегда.

Резко переключаясь вниз при оборотах мотора выше средних, вы лишь сильнее раскрутите двигатель, превысив допустимые пределы. Вдобавок получите неприятный «клевок» самой машины. И — ещё один удар по коробке и сцеплению.

4. Включение заднего хода до полной остановки

Здесь вроде бы понятно: пока вы хотя бы немного движетесь в одну сторону, нет смысла резко менять направление. В ситуации с коробкой передач спешка сулит не просто знако­переменные нагрузки. Задний ход рассчитан на включение только при неподвижных колёсах и невраща­ющемся выходном валу МКПП. Поэтому у задней передачи обычно нет синхрониза­торов, обеспечи­вающих плавное включение. И попытка пере­­ключиться на реверс в момент качения вперёд неизбежно приведёт к удару в коробке. Ещё одному в её непростой жизни.

5. Остановка с выжатым сцеплением и стоянка с включённой передачей

В плотном трафике частая смена передач утомляет. Однако даже на время коротких остановок — например, в вяло текущей пробке или у светофора — не надо держать выжатой педаль сцепления, освобождая себя от лишних пере­ключений на «нейтраль». Чем дольше сцепление полностью разомкнуто, тем сильнее нагружается механизм управления.

Что до длительных стоянок, то в зимнее время стоит отказаться от включения передачи для допол­нитель­ного «затормажи­вания» машины. На морозе масло в коробке густеет настолько, что муфта и синхрони­затор способны «прилипнуть» к шестерне. И запуск мотора в этом случае может сопровож­даться внезапным рывком — его передают на колёса промёрзшие детали коробки.

6. Езда с непрогретой трансмиссией

К слову, о запуске. После долгой стоянки на холоде масло в любой трансмиссии разогре­ва­ется не так быстро, как в моторе. А в механической коробке передач смазка ещё и не подаётся к деталям под давлением, а лишь разбрызги­­вается враща­­ющи­­мися шестернями. Застывшее масло разбрызги­вается плохо, поэтому не стоит нагружать «механику» на первых километрах пути. Степень её прогрева можно понять по усилию, с которым включаются передачи, — в начале поездки из-за вязкого масла рычаг становится непривычно «тугим».

7. Нерегулярное обслуживание коробки

Помимо правильной эксплуатации механической коробке передач требуются обслужи­­вание и периоди­ческие проверки. Даже если она работает безупречно. Возьмите за правило регулярно обслуживать трансмиссию, а также соблюдать интервалы смены масла. Даже если произво­дитель считает агрегат «необслужива­емым», лучше полностью менять масло хотя бы раз в 60–75 тыс. км. Эта процедура довольно простая и относительно недорогая.

Обращайте внимание на подозрительные подтёки, которые могут говорить об опасной утечке смазки, а также на люфты в механизме пере­ключения и шумы в коробке. Заедания, как правило, не угрожают самой коробке, но могут привести к внезапному отказу включения одной из передач.

В целом современные механические коробки передач без проблем служат по несколько сотен тысяч километров. А некоторые способны пережить сам авто­мобиль. О том, как они устроены и какими особен­ностями обладают, можно узнать из статьи нашего Учебника.

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