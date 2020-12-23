7 ошибок водителя, способных «убить» механическую коробку передач

1. Ударное включение передач и привычка «бросать» сцепление

Конструкция и принцип работы механических коробок довольно просты: пара валов с набором зубчатых шестерён и механизм включения и выключения передач, который обеспечивает их смену. Но поскольку водитель орудует трансмиссией напрямую — без участия страхующей электроники или гидравлики, возрастает риск ошибки из-за неловких или неправильных действий. И чаще всего речь идёт о резких движениях, вроде включения передач рывком и ударной работы левой педалью.

Желание силой «воткнуть» нужную передачу приведёт лишь к досроч­ному износу механизма. А резкое отпускание педали сцепления во много раз увеличивает нагрузку на детали коробки, провоцируя их разрушение. И при неизбежных для любого механизма зазорах (например, между зубьями шестерён) ударные нагрузки становятся пагубными для всей конструкции.