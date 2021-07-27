Tesla впервые заработала больше 1 миллиарда долларов за квартал

Во втором квартале 2021 года компания Tesla заработала 1,14 миллиарда долларов чистой прибыли — это рекордный показатель для компании, который, к тому же, оказался в 10 раз выше, чем за аналогичный период 2020 года. Выручка в апреле-июне этого года вдвое превысила прошлогоднюю и почти достигла 12 миллиардов долларов.

Основной прирост выручки — 10,2 миллиарда — достигнут за счёт двукратного роста продаж электромобилей. Компания выпустила больше 200 тысяч машин за 3 месяца.

Прибыль увеличилась во многом за счёт роста объёмов производства и снижения себестоимости.

Ещё 801 миллион компании принёс её энергетический бизнес — выпуск и продажи солнечных батарей и систем хранения и генерирования энергии для дома.

На биткоинах Tesla пока что потеряла 23 миллиона.

В компании отмечают, что прибыль могла быть ещё выше, но из-за дефицита полупроводников объём выпуска оказался ниже запланированного, а также случилась заминка с выводом в продажу обновлённых Model S и Model X.

Отчётный период стал восьмым подряд «прибыльным» кварталом для компании, то есть 2 года производитель работает без убытков. Однако раньше одним из основных источников прибыли (и покрытия убытков) Tesla была продажа экологических квот — своего рода государственный «лимит» для автопроизводителей на выброс парниковых газов их машинами. С учётом, что электрокары эти квоты не используют вообще, Tesla перепродавала их другим производителям.