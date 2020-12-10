7 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

1. Слишком резкие старты

Многие автомобили с CVT не уступают по разгону столь же мощным соперникам с «авто­матами». Но состязаться, выясняя, кто быстрее, не стоит хотя бы потому, что резкие скачки тяги провоцируют проскаль­зывание ремня на шкивах коробки. В такие моменты одна деталь буквально вгрызается в другую, оставляя задиры и создавая металли­ческую стружку.

Вместе со шкивами страдают и фрикционы гидро­трансформатора. Чем больше резких нагрузок, тем быстрее трансмиссия отправится в ремонт, а это очень затратная процедура, требующая полной разборки.

