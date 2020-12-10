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7 ошибок водителя, способных «убить» вариатор

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Константин Новацкий

Плавная работа, низкий уровень шума и вибраций, долго­вечность и эконо­мичность совре­менных вариаторов (CVT) сделали их хорошей альтер­нативой как традици­онным «автоматам», так и шустрым «роботам». С привыка­нием тоже никаких проблем — у автомобиля с бесступен­чатой трансмиссией те же две педали и привычный селектор режимов движения. Только грамотно пользо­ваться вариатором умеют не все. Собрали семь распро­странённых ошибок, которые могут навредить трансмиссии и прикончить её раньше времени.

1. Слишком резкие старты

Многие автомобили с CVT не уступают по разгону столь же мощным соперникам с «авто­матами». Но состязаться, выясняя, кто быстрее, не стоит хотя бы потому, что резкие скачки тяги провоцируют проскаль­зывание ремня на шкивах коробки. В такие моменты одна деталь буквально вгрызается в другую, оставляя задиры и создавая металли­ческую стружку.

Вместе со шкивами страдают и фрикционы гидро­трансформатора. Чем больше резких нагрузок, тем быстрее трансмиссия отправится в ремонт, а это очень затратная процедура, требующая полной разборки.

2. Старт с двух педалей

Фишка классических «автоматов» в данном случае не сработает и не сделает старт вари­атор­ного авто­мобиля заметно более резким. Зато приведёт к быстрому нагреву масла в гидротранс­­форматоре, что скажется на харак­теристиках и в итоге снизит ресурс. А требо­­вания к маслу в вариаторе, пожалуй, ещё жёстче, чем в «автомате». Имейте в виду.

3. Езда с пробуксовкой

На сухом покрытии этот трюк вряд ли получится из-за плавного характера работы бесступен­чатой трансмиссии. Но когда на дороге лёд или снег, пробуксовка может вызвать не только ударные нагрузки на вариатор, но и сильное проскаль­­зывание ремня — его главного элемента. В зимнее время опасна как кратко­временная пробуксовка, так и длитель­ное монотонное буксо­вание на месте. Например, в сугробе или возле обледе­нелого бордюра. Если это возможно, препят­ствие лучше брать «ходом» или вовсе не упорствовать.

4. Суровый оффроуд и режим «трактора»

Вариаторы с трудом переносят повышенные нагрузки, а буксиро­­вание авто­­мобиля, как и любое другое выдёрги­­вание из грязи или снега, может вообще прикончить агрегат. Осторожнее стоит быть и на серьёзном бездорожье. Если АКП неплохо справ­ляется с медленным движе­нием на подъём или стартом «внатяг», то в вариаторе избыточный крутящий момент двигателя уходит в пробуксовку ремня по поверх­ности шкивов. А это — лишний износ.

5. Неправильное и несвоевременное обслуживание

Прежде всего речь о смене масла. Рекомендо­­ванная произво­­дителем частота (первая смена — обычно не раньше 80–100 тысяч кило­метров) рассчитана на то, чтобы с вари­атором ничего не случилось на протяжении гарантий­­ного срока. Но уже при таком цикле масло может терять свойства, а коробка — накап­ливать мелкую стружку, которая создаётся при проскаль­зывании ремня и ускоряет износ деталей.

Но просто обновить масло недостаточно: необходима очистка поддона, улавли­вающих магнитов, клапанов гидро­системы, а также полная смена фильтров. Всё это важно делать вовремя, по возмож­ности игнорируя процедуры быстрой промывки и экспресс-замены под давлением. Они опасны тем, что металли­­ческие частицы не будут удалены и снова распре­делятся по вариатору.

6. Переключение в нейтраль во время езды накатом

Вариатор конструктивно проще «автомата» и намного меньше нагружает мотор авто­­мобиля. Поэтому пере­­ключаться в нейтраль на ходу как минимум бес­смысленно — все возможные потери в силовом приводе изначально снижены и никакой ощутимой экономии топлива от езды на «нейтралке» вы не заметите. Поэтому без необхо­димости не орудуйте рычагом, разъединяя мотор и коробку на ходу.

7. Игнорирование нейтрали и режима «паркинг» на коротких остановках

А вот на остановках — даже относительно коротких, длитель­ностью от минуты — имеет смысл активи­ровать нейтраль (N) или парко­вочный режим (P). В этом смысле реко­мендации для автомати­ческих и бесступен­чатых трансмиссий прямо противо­положны. Если «автоматам» и «роботам» ни к чему лишний раз пере­ключать сложные механизмы, то в CVT переключать нечего, но избавиться от механи­ческого напряжения, которое гидро­транс­форматор передаёт на шкивы и ремень, будет к месту. За такое коробка точно скажет спасибо.

О том, как устроена коробка-вариатор, чем она отличается от традиционных «автоматов» и «роботов» и какие проблемы способна подбросить владельцу, можно узнать в нашем Учебнике.

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