7 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Константин Новацкий
Плавная работа, низкий уровень шума и вибраций, долговечность и экономичность современных вариаторов (CVT) сделали их хорошей альтернативой как традиционным «автоматам», так и шустрым «роботам». С привыканием тоже никаких проблем — у автомобиля с бесступенчатой трансмиссией те же две педали и привычный селектор режимов движения. Только грамотно пользоваться вариатором умеют не все. Собрали семь распространённых ошибок, которые могут навредить трансмиссии и прикончить её раньше времени.
1. Слишком резкие старты
Многие автомобили с CVT не уступают по разгону столь же мощным соперникам с «автоматами». Но состязаться, выясняя, кто быстрее, не стоит хотя бы потому, что резкие скачки тяги провоцируют проскальзывание ремня на шкивах коробки. В такие моменты одна деталь буквально вгрызается в другую, оставляя задиры и создавая металлическую стружку.
Вместе со шкивами страдают и фрикционы гидротрансформатора. Чем больше резких нагрузок, тем быстрее трансмиссия отправится в ремонт, а это очень затратная процедура, требующая полной разборки.
2. Старт с двух педалей
Фишка классических «автоматов» в данном случае не сработает и не сделает старт вариаторного автомобиля заметно более резким. Зато приведёт к быстрому нагреву масла в гидротрансформаторе, что скажется на характеристиках и в итоге снизит ресурс. А требования к маслу в вариаторе, пожалуй, ещё жёстче, чем в «автомате». Имейте в виду.
3. Езда с пробуксовкой
На сухом покрытии этот трюк вряд ли получится из-за плавного характера работы бесступенчатой трансмиссии. Но когда на дороге лёд или снег, пробуксовка может вызвать не только ударные нагрузки на вариатор, но и сильное проскальзывание ремня — его главного элемента. В зимнее время опасна как кратковременная пробуксовка, так и длительное монотонное буксование на месте. Например, в сугробе или возле обледенелого бордюра. Если это возможно, препятствие лучше брать «ходом» или вовсе не упорствовать.
4. Суровый оффроуд и режим «трактора»
Вариаторы с трудом переносят повышенные нагрузки, а буксирование автомобиля, как и любое другое выдёргивание из грязи или снега, может вообще прикончить агрегат. Осторожнее стоит быть и на серьёзном бездорожье. Если АКП неплохо справляется с медленным движением на подъём или стартом «внатяг», то в вариаторе избыточный крутящий момент двигателя уходит в пробуксовку ремня по поверхности шкивов. А это — лишний износ.
5. Неправильное и несвоевременное обслуживание
Прежде всего речь о смене масла. Рекомендованная производителем частота (первая смена — обычно не раньше 80–100 тысяч километров) рассчитана на то, чтобы с вариатором ничего не случилось на протяжении гарантийного срока. Но уже при таком цикле масло может терять свойства, а коробка — накапливать мелкую стружку, которая создаётся при проскальзывании ремня и ускоряет износ деталей.
Но просто обновить масло недостаточно: необходима очистка поддона, улавливающих магнитов, клапанов гидросистемы, а также полная смена фильтров. Всё это важно делать вовремя, по возможности игнорируя процедуры быстрой промывки и экспресс-замены под давлением. Они опасны тем, что металлические частицы не будут удалены и снова распределятся по вариатору.
6. Переключение в нейтраль во время езды накатом
Вариатор конструктивно проще «автомата» и намного меньше нагружает мотор автомобиля. Поэтому переключаться в нейтраль на ходу как минимум бессмысленно — все возможные потери в силовом приводе изначально снижены и никакой ощутимой экономии топлива от езды на «нейтралке» вы не заметите. Поэтому без необходимости не орудуйте рычагом, разъединяя мотор и коробку на ходу.
7. Игнорирование нейтрали и режима «паркинг» на коротких остановках
А вот на остановках — даже относительно коротких, длительностью от минуты — имеет смысл активировать нейтраль (N) или парковочный режим (P). В этом смысле рекомендации для автоматических и бесступенчатых трансмиссий прямо противоположны. Если «автоматам» и «роботам» ни к чему лишний раз переключать сложные механизмы, то в CVT переключать нечего, но избавиться от механического напряжения, которое гидротрансформатор передаёт на шкивы и ремень, будет к месту. За такое коробка точно скажет спасибо.
О том, как устроена коробка-вариатор, чем она отличается от традиционных «автоматов» и «роботов» и какие проблемы способна подбросить владельцу, можно узнать в нашем Учебнике.